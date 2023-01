Oriana Marzoli, emerge un passato inquietante: “78 denunce per razzismo e xenofobia “. Si grida allo scandalo (VIDEO)

Continua a stupire Oriana Marzoli nella casa del GF Vip. E’ senza dubbio una delle concorrenti più discusse, amate ed odiate nella casa. Dopo l’avvicinamento con Antonino, e il due di picche dato a Davide, da settimane sembra si sia legata in maniera particolare a Daniele Dal Moro.

I due tra litigi vari ed incomprensioni però continuano a mostrarsi del tenero, soprattutto sotto le lenzuola. Ma cosa nasconde Oriana? Cosa nasconde il so passato?

Sul passato di Oriana Marzoli, spuntano detti inquietanti

Non a caso, Oriana Marzoli è definita la Reina ( regina) dei reality perchè ha partecipato a numerosi programmi televisivi di questo genere e ha sempre saputo far parlare di se. La sua carriera in tv è cominciata da giovanissima quando ha preso parte alla versione spagnola di Uomini e Donne.

Lì non fu scelta dal tronista ma la redazione le propose il trono. In questa veste s’innamorò del suo collega di sedia, Tony Spina. Con quest’ultimo la relazione fu molto altalenante. Dopo la rottura, i due tornarono insieme partecipando anche ad altri reality. Lei lo tradì però con un ex concorrente del Grande Hermano Vip, e dopo poco si lasciò anche con questo ragazzo. Ma non è tutto poco dopo ha conosciuto Ivan Gonzales e con lui ha preso parte ad un altro reality. E proprio in uno di questi programmi che la Marzoli ha dato il peggio di se.

Oriana “sono stata in Cile”

Daniele “raccontami del Cile”

Oriana “no no” Ma come no sei SOLO scappata per le denunce di VIOLENZA,AGGRESSIVITÀ, XENOFOBIA e RAZZISMO.

Fatti conoscere da Dani dai#gfvip #denzzzers #incorvassi #donnalisi #gintonic #nikiters pic.twitter.com/BRSMYyTRo7 — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶_༻꧂ (@francesca_g09) January 20, 2023

E’ scandalo in Cile: cosa ha combinato l’attuale gieffina

Come detto in precedenza in uno di questi reality Oriana ha dato il peggio di lei. Infatti, è venuto fuori dopo una chiacchierata con Daniele in questi giorni che ha litigato pesantemente con un ragazzo.

Questo è accaduto in Cile, dove ha preso di mira un suo collega di colore chiamandolo scimmia e babbuino. Pare anche che ci sia stata una colluttazione fisica tra le due. Per questo motivo il pubblico s’indignò e lei lasciò in fretta e furia il paese. Sul capo di Oriana pendono ben 78 denunce per xenofobia e razzismo.