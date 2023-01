Uomini e donne, registrazione 20 gennaio: volano schiaffi in studio, presentata la nuova tronista

E’ stata una puntata molto particolare quella del 20 gennaio. Le anticipazioni ci fanno sapere che nessuno dei due tronisti ha scelto, anzi Lavinia non è proprio entrata.

Maria De Filippi però ha fatto entrare una nuova tronista, presentandola. Grandi colpi di scena, anche nel trono over. Infatti, oltre a Riccardo e Gloria che si sono resi protagonisti dell’ennesimo litigio troveremo anche Biagio che scatenerà il panico. Ma andiamo a vedere i dettagli…

Uomini e donne, anticipazioni: presentata la nuova tronista

La nuova tronista di Uomini e donne si chiama Nicole. Ha 29 anni e nel suo video di presentazione si mostra sorridente e piena di vita. Le piacciono gli sport pericolosi, ama guidare e viene da Roma, da lei definita la città più bella del mondo.

La ‘maschiaccia’ di casa, così veniva chiamata dalla sua famiglia. Per lei nelle persone è molto importante la fiducia e il rispetto, per questo motivo non cerca persone bugiarde. Nicole si definisce “un’eterna romantica”, che sogna “un amore da favola” .

Come detto in precedenza Lavinia non è proprio entrata, mentre Federico ha raccontato che è andato in esterna solo con Carola presentandosi fuori alla porta dove lavora. Un atteggiamento che ha fatto infuriare Alice, stanca ormai del comportamento del tronista. Vedendola in lacrime, Federico è apparso con gli occhi lucidi, tanto che ha deciso di ballare con lei.

Colpo di scena al trono over: volano schiaffi!

A regalare grandi colpi di scena a Uomini e donne come sempre il trono over. Per quanto riguarda Riccardo e Gloria i due sono ancora di fronte ad un bivio. Infatti, dopo l’ennesima incomprensione, la Nicoletti crede che la soluzione migliore per entrambi è quella di non frequentarsi più.

Poi si è passati a Biagio Di Maro che ha discusso con Carla e si è beccato un bello schiaffo. Ciò è accaduto dopo una conoscenza in cui si sono visti sette volte. Pare, però, che lo schiaffo preso dal cavaliere napoletano in questa nuova registrazione non verrà mandato in onda. Infine, Tina deciderà di ballare in studio con il ricco Conte e stando agli spoiler si tratta di un momento epicouomin