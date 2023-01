The Voice, Loredana Bertè sbrocca in diretta: la cantante ne ha per tutti!

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior. Coem sempre al timone dello show Antonella Clerici che ancora una volta è riuscita a regalare emozioni e divertimento al suo pubblico.

Tra i vari partecipanti in gara a piacere in modo particolare è stato l’ingegnere Paolo Emilio Piluso, 61 anni e originario di Cosenza. Da sempre attratto dalla musica, in giovane età non è stato sostenuto dalla famiglia. Alla fine, ha proseguito con gli studi, anche se la passione per le note non l’ha mai abbandonata.

Per cercare di convincere i giudici si è presentato sul palco con una canzone non proprio facile, ‘Bella d’estate’ di Mango. Missione compiuta: Paolo ha convinto tutti, incassando una marea di complimenti anche se Loredana Bertè è andata su tutte le furie!

The Voice Senior: Paolo convince tutti

Clementino, Gigi D’Alessio, i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè hanno fatto di tutto per avere Paolo in gara con loro. Infatti proprio la Bertè si è resa protagonista di un siparietto simpatico. Il partecipante è apparso molto in difficoltà su chi scegliere e su chi andare in gara, e a tal proposito qualcuno del pubblico gli ha urlato Ricchi e Poveri.

La Bertè arrivati a questo punto è andata su tutte le furie e girandosi verso il pubblico ha detto fatevi i cavoli vostri. “Basta”, ha chiosato facendo calare il silenzio. Dopodiché Paolo ha dovuto scegliere e facendo un’attenta analisi ha scelto I ricchi e poveri.

Loredana Bertè tradita dal concorrente

A restarci male per la scelta di Paolo Loredana Bertè che non ha nascosto affatto il suo dissenso. La cantante non è apparsa felice della scelta dell’uomo e dopo averglielo fatto notare ha esclamato: Mi sento tradita! Insomma, ci è rimasta davvero male

Subito dopo l’esibizione del cosentino, ai giudici è stato organizzato un tranello. Sul palco è sbarcata Marcella Bella, che ha iniziato ad intonare ‘Nell’aria’. All’ inizio nessuno credeva fosse lei ma alla fine si è capito che non fosse un ‘imitatrice. Una vera e propria bella sorpresa.