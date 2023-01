E’ guerra social tra Alessandro e Riccardo, Vicinanza replica e affonda il tarantino: Scontro epico!!!

Nonostante Alessandro ed Ida non facciano più parte del parterre di uomini e donne tra la coppia e Riccardo continuano ad esserci scintille. Proprio alcuni giorni fa il bel Guarnieri ha lasciato un’intervista al settimanale ufficiale del programma e non ha perso occasione per criticare il rivale.

Nel dettaglio ha spiegato che Ida ha bisogno di un vero uomo al suo fianco e Alessandro non lo è. Intanto, come era prevedibile non sono passate molte ore, che è subito arrivata una replica da parte del salernitano. Andiamo a vedere cosa è successo.

Uomini e donne Riccardo critica Alessandro

Tutto è partito da Riccardo che ha pubblicizzato il magazine di Uomini e Donne tra le sue storie. Un dettaglio però non è sfuggito, non solo l’intervista, ha postato ma ha scelto come sottofondo BZRP di Shakira. Sì, la canzone in cui ha insultato l’ex Gerard Piqué e si è paragonata a un Rolex e una Ferrari. Un caso? Una coincidenza?

Inoltre, per chi ha avuto modo di leggere l’intervista, Guarnieri non è stato affatto clemente con Alessandro. Il cavaliere tarantino ha definito il rivale ancora un bambino e non all’altezza di stare accanto ad Ida. Ida ha sempre cercato un uomo con gli attributi e per Riccardo Vicinanza non lo è.

Alessandro Vicinanza, affondo epico a Guarnieri: è guerra social

Dopo queste dichiarazioni ovviamente tutti i fan della coppia formata da Alessandro e Ida hanno subito pensato che a breve qualcuno dei due avrebbe replicato. Ed ecco che la risposta di Vicinanza non è tardata ad arrivare e l’affondo possiamo dire è epico!

Tutti credono che Riccardo abbia dato del “Casio” e della “Twingo” ad Alessandro volutamente. E nel dubbio, come detto in precedenza Alessandro ha replicato. Il giovane salernitano ha postato ieri sera una storia in cui indossa un Casio al polso ed è in una Twingo. Sul video ha scritto: “Meglio un Casio originale piuttosto che un finto Rolex”. Dopo questa storia ha aggiunto una foto in cui lui e Ida ridono insieme e sono felici. Insomma, una bella frecciatina….