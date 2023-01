Verissimo, anticipazioni 21 gennaio 2023: dal coming out di Federico in diretta, alle lacrime di Jolanda Renga, cosa vedremo

Oggi e domani ci attendono due nuove puntate emozionanti con Verissimo. Grazie a qualche piccolo video possiamo anticipare cosa vedremo nell’appuntamento di oggi in onda subito dopo Terra Amara. Come già è stato annunciato su diversi siti, oggi ci sarà il coming out in diretta di Federico Fashion Style.

Il giovane e noto parrucchiere dei Vip, che da pochi mesi si è separato dalla compagna Letizia ha ammesso di essere gay. Ma non solo una grande intervista interesserà anche Jolanda Renga, figlia di Ambra e di Francesco. La giovane di recente è stata vittima di vari insulti social, e per la prima volta parlerà di quello che ha subito.

Anticipazioni, Federico Fashion Style fa coming out

Le anticipazioni di Verissimo ci fanno sapere che Federico Fashion Style dopo aver annunciato la separazione con l’ex moglie Letizia pochi mesi fa, è ritornato a Verissimo per dare un altro annuncio. Nel dettaglio si è parlato di un suo coming out che avrebbe fatto da Silvia Toffanin. Una notizia che ovviamente ha allarmato il web e che ha diviso.

Da un lato c’è chi dice che questo suo orientamento sessuale è il motivo per cui con la compagna è finita, dall’altro invece c’è chi lo critica perchè avrebbe preso un bel compenso. Lo scoop è arrivato in anteprima da Alessandro Rosica, il celeberrimo Investigatore Social di Instagram che nei giorni scorsi ha postato diversi screen dove criticava ampiamente il vip e oggi ha sganciato la bomba.

Jolanda Renga e gli haters: il racconto a Verissimo

Per la prima volta Jolanda Renga si lascerà andare ad una lunga ed emozionante intervista a Verissimo. La figlia di Ambra nei mesi scorsi è stata oggetto di molte critiche ed insulti da parte degli hater. “Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta”

La ragazza ha sottolineato che ha sofferto molto per questa cosa e solo con l’amore dei suoi genitori è riuscito a superare questo brutto momento . Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi”.