GF Vip, spuntano altri retroscena bollenti su Oriana e Antonino: Antonella svela tutto, senza freni!

Si è parlato tanto di Oriana e Antonino e del loro flirt nato e morto nella casa del GF Vip. Quella che sembrava fosse l’inizio di una bella storia d’amore è durata quanto un gatto in tangenziale e ad oggi i due a stento si parlano. La Marzoli e Spinalbese come tutti sanno sono andati oltre il bacio sotto le lenzuola anche se precisamente non si è mai capito quanto oltre…

Beh a distanza di settimane a svelare qualche piccolo dettaglio in più ci ha pensato Antonella Fiordelisi. La gieffina parlando con Daniele e Luca ha svelato altri particolari su quegli attimi bollenti.

L’influencer salernitana racconta nuovi dettagli bollenti su Oriana e Antonino

Antonella Fiordelisi ha parlato con Onestini e Daniele di alcuni dettagli intimi accaduti tra Oriana che ha ascoltato tutta la conversazione, e Antonino: “Io con lei ci parlavano e inizialmente mi diceva che le piaceva di più Antonino di Daniele.

Ho il cuore a pezzi per Oriana che sta ascoltando tutto da fuori il cortiletto 💔 #oriele pic.twitter.com/rfMLdbSszT — sisonokevin (@_soleilandia_) January 21, 2023

Poi non è andata bene e adesso gli piaci te come prima le piaceva Luca, ma vabbè… lei si butta sempre addosso è molto fisica. Io lo so cosa hanno fatto con Antonino… è proprio successo quello. Lei l’ha fatto! Io sono sicura che loro non si fidanzeranno fuori da qui. Daniele è attratto fisicamente ma ci sono delle cose caratteriali che non gli piacciono.”

Antonella Fiordelisi come Oriana: anche lei lo ha fatto!

L’nfluencer salernitana quindi avrebbe quindi confermato quello che gli italiano avevano già sospettato. Tra Oriana e Antonino c’è stato un rapporto fisico sotto le lenzuola che ha regalato poche immagini censurate ma ad alta temperatura.

Quello che però non capiscono i fan della Marzoli è perché raccontare queste cose adesso, e soprattutto per qualche motivo screditare Oriana se anche la stessa Antonella ha consumato. A rivelarlo è stata proprio lei stessa, affermando che lei e Donnamaria lo fanno tutti i giorni!