Grave truffa al GF Vip 7, prende i soldi per l’aereo e scappa: scatta la denuncia dei fandom

In queste ore è accaduto un fatto gravissimo e riguarda il GF Vip 7. Come tutti sanno i fan ogni tanto attraverso una raccolta fondi mandano sulla casa di Cinecittà degli aerei per i loro personaggi preferiti. Aerei che i ragazzi nella Casa attendono con ansia.

E proprio in questi istanti qualcuno avrebbe preso il bottino e sarebbe sparito… Andiamo a vedere cosa sta succedendo nel dettagli.

Truffa al GF Vip 7: qualcuno ha rubato i soldi degli aerei per Daniele e Oriana

Secondo ciò che si legge su Twetter pare che una ragazza sia sparita dai social e da tutto dopo aver recapitato il bottino per far volare alcuni aerei a favore di Oriana e Daniele. Tutto sarebbe partito da una raccolta fondi messa in atto proprio da questa persona. Fin quando ha preso i soldi tutto è andato bene, poi una volta concluso il tutto su di lei si sono perse le tracce.

Ovviamente, coloro che hanno preso parte alla donazione si sono sentiti truffati. In queste ore sarebbe dovuto partire il primo aereo ma almeno fino a questo istante non c’è stato nessun segnale per gli Oriele

I fan degli Oriele fanno scattare la denuncia

All’inizio fanno sapere i diretti interessati pensavano che gli aerei fossero stati rimandati a causa del mal tempo che in questi giorni ha travolto la Capitale. Ma a quanto pare nelle ultime ore si è passati ad un’altra versione a seguito di una motivazione ben precisa.

La ragazza che ha raccolto i soldi sarebbe sparita. Di lei non ci sono più tracce ne sui social e ne tanto meno attraverso contatti telefonici. Ora i fandom sarebbero sul piede di guerra e attraverso la rete starebbero cercando di trovare una soluzione, anche se pare vogliano rivolgersi alla polizia. Anche perchè si parla di una cifra che non è proprio di poco conto, pare abbiano sborsato circa 19 mila euro.