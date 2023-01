Mara Venier ironizza sul coming out di Federico Fashion Style: ecco cosa ha scritto

Sembra che in rete non si parli d’altro o meglio del coming out di Federico Fashion Style a Verissimo. Il noto hair staylist ha deciso di ritornare nel salotto della Toffanin per parlare della sua vita privata e di cosa è cambiato da quando si è separato dalla ex moglie Letizia.

Come ha fatto sapere Alessandro Rosica, il noto personaggio, ha raccontato di essere omosessuale, una rivelazione fatta in diretta tv per la prima volta.

Ovviamente sul web si è scatenato il caos anche perchè in tanti erano già a conoscenza di questo suo orientamento sessuale. Tra la tanta ironia in rete è arrivata poco fa anche quella di Mara Venier . Andiamo a vedere insieme cosa è successo

Mara Venier ironizza sul coming out di Federico

La conduttrice di Domenica In ha poco fa postato uno scatto sul proprio profilo social che ha fatto il giro della rete. Appena ha saputo che Federico a Verissimo farà coming out ha scritto un post al quanto ironico, con tanto di foto dell’air stylist. Noooo… Non me lo aspettavo proprio…. Come per dire, manco non ne fossimo già conoscenza, ha scritto la presentatrice. Insomma, un’ironia condivisa da molti..

Polemiche sull’ospitata del noto hair stylist

Intanto, sull’ospitata di Federico a Verissimo si è alzato anche un altro polverone. Secondo Alessandro Rosica, il noto parrucchiere avrebbe accettato l’invito di Silvia, solo per soldi. Nel dettaglio pare avesse accettato di fare questo coming out solo per un enorme cachet che ovviamente non è stato svelato.

A questa ipotesi credono in molti anche perchè come detto in precedenza pare che il suo orientamento sessuale fosse già conosciuto da tempo, motivo per cui si sarebbe separato da Letizia. Forse ne era a conoscenza anche Mara… Intanto, non ci resta che attendere e vedere cosa dirà nel salotto di Canale 5.