C’è posta per te, anticipazioni stasera 21 gennaio: ospiti e storie

Anche stasera, 21 gennaio, va in onda sempre su Canale 5 una nuova puntata di C’è posta per te. Nuove storie d’amore e di famiglia in cerca di “pace” coinvolgeranno il foltissimo pubblico di Canale 5 che segue da sempre il people show sempre con grande fedeltà da 26 anni.

Ma cosa vedremo questa sera? Chi sono gli ospiti? E quali saranno le storie più emozionanti? Scopriamolo insieme

C’è posta per te, anticipazioni: chi sono i super ospiti

Un grande successo quello di C’è posta per te che va in onda da ben 26 anni su Canale 5. Ideatore e conduttore come sempre Maria De Filippi, che ogni sabato si conferma regina di ascolti. E dopo i grandi ospiti che abbiamo visto nelle due precedenti puntate in questa in onda questa sera i personaggi che faranno felici gli ospiti non saranno meno.

Nelle prime 2 puntate sono arrivati Can Yaman, Antonino Cannavacciuolo, Luca Argentero e Charles Leclerc. Stasera, 21 gennaio, troveremo Massimo Ranieri e Stefano De Martino. Conduttore e showman, De Martino è un volto affezionato dello show di Canale 5. Ed anche della padrona di casa. La sua carriera è cominciata proprio ad Amici, t dove da allievo ballerino è diventato ballerino professionista.

E grazie ad Amici, De Martino ha trovato anche l’amore, ha conosciuto e sposato Rodriguez. Anche Massimo Ranieri è stato già ospite del programma. È accaduto nel 2020, quando con grande generosità il cantante napoletano ha messo a disposizione il suo supporto ad una famiglia ospite in trasmissione.

Anticipazioni sulle storie che vedremo questa sera

Come si è visto dai promo pubblicati sui sulla pagine ufficiale di C’è posta per te stasera andrà in onda una storia di una famiglia siciliana. Un padre con la sua attuale compagna ha mandato a chiamare i figli che hanno rotto il rapporto con lui dopo la morte della madre.

Per scoprire se i due ragazzi apriranno la busta non ci resta altro che aspettare l’inizio della puntata che come sempre va in onda dalle ore 21.45 circa su Canale 5.