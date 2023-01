Uomini e donne, registrazione 21 gennaio: Maria offre un lavoro a una corteggiatrice, Riccardo lascia il programma

Anche oggi è stara registrata una nuova puntata di Uomini e donne e grazie alle anticipazioni possiamo svelare cosa è accaduto.

La prima cosa che possiamo dire è che nemmeno oggi Lavinia Mauro e Federico hanno concluso il loro percorso, anzi.

Uomini e donne, Lavinia mette alla prova i suoi corteggiatori

È da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni circolate in rete in queste ore ci fanno sapere che ne Lavinia e ne Federico hanno scelto il proprio compagno. Intanto, la tronista è uscita cn entrambi i corteggiatori e li ha baciati.

Nello stesso tempo entrata in studio ha deciso di non ballare con nessuno dichiarando che i due Alessio non le danno grandi dimostrazioni. La mossa le farà ottenere il risultato sperato nei prossimi giorni? Chissà…

Si passa più a Federico Federico Nicotera che ha ha portato in esterna Alice ed ha avuto con lei atteggiamenti assai intimi. L’esterna si è svolta nel camerino di lei dopo che lui l’ha aspettata sul finale della scorsa registrazione. Tra i due c’è stato un bacio molto passionale ma in studio non si é detto ancora pronto per una scelta.

A lasciare senza parole tutti in studio un grande gesto da parte di Maria De Filippi. La conduttrice ancora una volta ha mostrato tutta la sua generosità e pare abbia offerto un lavoro ad Alice poiché la giovane sembra sia stata licenziata dal suo lavoro a causa dell’impegno richiesto da Uomini e Donne.

Trono over: Riccardo lascia il programma

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere anche che largo spazio è stato dedicato al trono over. In primis Claudio ha deciso di chiudere con Gemma, mentre la dama che frequentava Biagio ha deciso di conoscere altre persone. Infine, si è passati a Riccardo e Gloria che ancora una volta si sono trovati alle prese con i loro tira e molla.

Il cavaliere in 24 ore prima le aveva chiesto un incontro, prendendo un due di picche d poi al telefono le aveva detto di essere quasi innamorato. Ovviamente sentendo queste parole il pubblico e gli opinionisit hanno iniziato ad andargli contro e lui come suo solito ha abbandonato lo studio salutando tutti.