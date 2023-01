C’è posta per te, Maria De Filippi come Sonia Bruganelli: “due spendaccione”. Sapete quanto costa l’abito nero?

Sabato 22 gennaio è andata in onda una nuova puntata di C’ è posta per te. Tante le storie e tante le emozioni che hanno reso partecipe il pubblico a casa. Stando ai dati Auditel anch euro.e questa terza puntata ha fatto il botto, è il people show di Maria è stato il più seguito in assoluto.

Entrata in studio, subito dopo accompagnata da De Martino il pubblico ha notato il look della presentatrice. Un abitino nero e bianco che è saltato agli occhi anche perchè è stato indossato da Sonia Bruganelli un anno fa… Ma sapete quanto costa?

C’è posta per te: Maria De Filippi elegante e chic nel suo abito nero sfumato

Oltre a Louis Vuitton, Alexander McQueen resta uno dei marchi più amati da Maria De Filippi. Anche per la nuova edizione di C’è posta per te la presentatrice Mediaset ha optato per una creazione del noto brand inglese. Un brand che più volte la moglie di Maurizio Costanzo ha sfoggiato in tv, nei suoi programmi

Per la puntata di ieri ha indossato un vestito decisamente chic ed elegante, tanto che i commenti positivi sui social network si sono sprecati. Un abitino tutto sommato semplice ma che grazie a delle rifiniture lo ha reso molto particolare. Il vestito di colore nero si differenzia da delle sfumature con il bianco, in tessuto maglia. La silhouette aderente è caratterizzata da una gonna svasata e maniche raglan. A rendere particolare l’abito la zip sul retro. Ma sapete quanto costa? Beh un prezzo non proprio alla portata di tutti: parliamo di 1790 euro.

La De Filippi ruba l’abito a Sonia Bruganelli

Come detto in precedenza Maria De Filippi ieri sera ha indossato lo stesso abito che ha messo Sonia Bruganelli circa un anno fa un una puntata del Grande Fratello Vip. Un dettaglio che non è passato inosservato a qualche utente che appena notato il particolare si è subito scatenato sul web.

In effetti Sonia ha confermato che quello di Maria indossato per C’è posta per te,è lo stesso ha preferito lei lo scorso anno. A tal proposito si è detta molto contenta e felice che la De Filippi abbia i suoi stessi gusti.