Uomini e donne, registrazione 21 gennaio: colpo di scena, Riccardo Guarnieri lascia il programma!

Il 21 gennaio è stata registrata una nuova puntata di uomini e donne. Grazie alle anticipazioni possiamo dire cosa è successo e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Al trono classico, al momento nessuno dei due tronisti ha scelto. Anzi, Lavinia ha discusso con i due corteggiatori, mentre Federico è rimasto davvero colpito da una notizia rivelata da Maria.

Nella registrazione del 20, invece è stata presentata la nuova tronista che ha preso il posto di Deianese. Passando al trono over, qui c’è stato l’ennesimo colpo di scena. Riccardo dopo una serie di discussioni con Gloria e gli opinionisti ha deciso di lasciare il programma. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri stufo lascia il programma

I colpi di scena al trono over non mancano mai e anche nella registrazioni di ieri, cavalieri e dame hanno dato il meglio. Riccardo si è seduto di nuovo al centro studio assieme a Gloria e per l’ennesima volta c’è stata una discussione. La Nicoletti ha raccontato il giorno prima lui si è preso un due di picche e mentre voleva chiudere, sentendosi in settimana gli ha dichiarato amore.

Morale della favola? L’uomo, in studio, è stato attaccato da tutti e non ha voluto ripeterlo davanti a lei. Si è alzato ed è uscito. Bye bye. Biagio invece ha discusso con Carla. Lei ha spiegato di avere intenzione di conoscere altre persone e, laddove abbia tempo, di uscire di nuovo anche il cavaliere napoletano. Non migliore è la situazione di Gemma, Claudio ha deciso di mollarla.

Trono Classico: Lavinia bacia i due corteggiatori, Federico fa una scoperta

Per quanto riguarda il trono classico, Lavinia ha baciato due Alessio ma in puntata ha deciso di non ballare con nessuno dei due. La giovane vuole mettere alla prova i due ragazzi in quanto crede che fanno davvero poco per lei. Federico invece ha portato in esterna Alice e ha avuto degli atteggiamenti assai intimi con la corteggiatrice.

In studio però è venuto a conoscenza di qualcosa… Maria De Filippi ha offerto ad Alice un lavoro poiché la donna avrebbe raccontato di essere stata licenziata a causa dell’impegno richiesto da Uomini e Donne alla ragazza.