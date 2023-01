C’ è posta per te, tutti pazzi per la signora Marianna: cosa è successo dopo la puntata

Nella puntata in onda il 21 gennaio il pubblico da casa ha conosciuto Marianna, una signora di 84 anni pugliese.

La donna ha scritto a Maria De Filippi per aiutarla a ritrovare il suo primo fidanzatino, con la speranza che ad oggi sia ancora libero. Una storia commovente ma nello stesso tempo anche simpatica… Andiamo a vedere insieme come è finita

C’è posta per te: Marianna ritrova il suo Francesco ma….

Marianna ha scritto a C’è posta per te per ritrovare il suo primo amore da giovane, Francesco. All’epoca lui l’ha corteggiata a lungo, le ha regalato una preziosa spilla e le ha chiesto di aspettarlo prima di partire per il militare.

La donna, però, ha preferito sposare un altro, dal quale ha avuto cinque figli, e che è morto qualche tempo fa (prima del decesso i due vivevano già separati, lui aveva lasciato Marianna per un’altra donna).

I postini di Maria sono riusciti a trovare tre uomini con i connotati che la donna gli ha dato. Il vero Francesco c’è ancora e possiamo dire ha subito riconosciuto la donna da quella spilla… Si è detto felice di aver rivisto la signora ma ha ammesso di essere ancora sposato. Subito la risposta di Marianna che ha urlato ironicamente: Che fregatura!

Dopo la puntata due richieste per la signora

Subito dopo la puntata di C’è posta per te sono arrivate lacune richieste per la signora Marianna. Nel dettaglio la donna ha subito incuriosito il pubblico a casa che ha fatto una richiesta ben precisa alla De Filippi. In tanti hanno scritto alla conduttrice e le hanno detto di provare a farle incontrare il suo uomo a Uomini e donne, nel parterre degli over.

Ma non solo, altri invece, le hanno scritto di dare più spazio alle storie degli anziani che sono sempre ricche di grandi emozioni, risate e spensieratezza. Queen Mary riuscirà ad accontentare tutti? Non ci resta altro che attendere news.