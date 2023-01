Domenica In anticipazioni, colpo basso di Zia Mara al collega Mediaset: super ospite di oggi!

Manca davvero poco per una nuova puntata di Domenica In. Come sempre Mara Venier è pronta con tanti ospiti e tanto divertimento. Ma chi riceverà nel suo studio oggi? Ieri, sul proprio profilo Instagram ha postato una foto che ha subito scatenato il popolo della rete.

La presentatrice si è fatta vedere assieme a Pierpaolo Pretelli, dopo il piccolo battibecco avuto nei mesi precedenti. La foto dove si mostrano felici e abbracciati, conferma che quell’incomprensione è passata…

Pierpaolo Pretelli, è tornato il sereno con Mara Venier

Che ci fa Pierpaolo Pretelli negli studi di Domenica In? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo dopo l’ultimo inaspettato post su Instagram di Mara Venier. Durante la scorsa stagione televisiva, come in molti sanno, il fidanzato di Giulia Salemi ha preso parte a “Tale e Quale Show“, catturando l’attenzione della nota conduttrice, tanto da volerlo come ospite fisso nella storica trasmissione Rai del dì festivo.

L’ex velino ha finito per partecipare a varie puntate del talk show domenicale, senza però mai trovare una collocazione fissa. Inizialmente all’ex gieffino erano stati affidati giochi come “Pronto chi canta?” e “Il Musichiere”, che però non ottennero il successo sperato. A tal proposito Dagospia spiegò che gli ascolti di Mara con la sua Domenica In calassero proprio a causa di Pretelli.

Colpo basso di Mara a Signorini: Pretelli torna in Rai?

In una recente intervista da Silvia Toffanin Pierpaolo si è lasciato sfuggire qualche piccola stoccata nei confronti di Mamma Rai, affermando che il suo ritorno a Mediaset è una sorta di aria fresca sia per lui che per la sua carriera. Una frecciata che Mara non prese bene tanto che più volte le è capitato di controbattere.

A quanto pare, però, dopo mesi di incomprensioni tra i due pare sia tornato il sereno. A confermarlo lo scatto postato ieri da Mara, dove si vede felice ed abbracciata a Pierpaolo negli studi di Fabrizio Frizzi dove va in onda Domenica In.

Insomma, da quello che si è capito, Pretelli ha fatto ritorno in Rai e questa per lui potrebbe essere una nuova occasione. Una sorta di colpo basso nei confronti di Signorini e della rete Mediaset, dato che Pierpaolo attualmente veste i panni di conduttore del Gf Vip Party su Mediaset Infinity, in compagnia di Soleil Stasi.