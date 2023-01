Roma Trema, panico al GF Vip7: Il video della scossa e lo spavento dei ragazzi (VIDEO)

Non solo pioggia e tanto vento, questa notte, la Capitale è stata sorpresa anche da una scossa di Terremoto avvertita anche dai ragazzi nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto è accaduto attorno alle 2.46 circa dove i vipponi erano seduti in giardino a chiacchierare.

Il terremoto di stanotte in provincia di Roma è stato udito pure nella Casa del GF Vip7, come del resto si può vedere anche dal video sotto postato.

Scossa di terremoto a Roma: avvertita anche dai Vipponi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:46 nella provincia est di Roma. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 8 chilometri da Colonna e a 9 chilometri da Tivoli.

Per fortuna però non sono stati riportati danni ne a cose e ne a persone. Come detto in precedenza la scossa è stata avvertita anche dai VIpponi in casa che a quell’ora erano svegli e si trovavano in giardino a chiacchierare.

Grande Fratello Vip: Daniele Dal Moro lancia l’allarme “terremoto”

Non sono riportati danni e tanto meno grandi preoccupazioni a Roma ma quel che è certo però è che la scossa è stata avvertita. A sentirla anche i ragazzi nella casa di Cinecittà, o meglio a lanciare l’allarme Daniele Dal Moro. “Hai sentito un po’ di terremoto? Ma sai che io ieri sera ho avuto la stessa percezione…”, ha affermato il concorrente. Infatti, proprio nello stesso momento, anche la telecamera del GF Vip, si è mossa dopo aver percepito la scossa. Ecco il video:

ODDIO RAGA LA TELECAMERA SI È MOSSA, CI È STATA UNA SCOSSA DI TERREMOTO O COSA? #gfvip #oriele pic.twitter.com/hnXLjDJtjd — sisonokevin (@_soleilandia_) January 22, 2023

Intanto, sempre nella notte, Dal Moro insieme e Oriana finalmente hanno svelato i loro sentimenti. La modella venezuelana ha ammesso che quello che prova per lui è molto diverso da quello che è stato con Antonino. Per la prima volta dopo tempo sente un sentimento per qualcuno. Diversamente invece, la posizione di Daniele che dopo aver sentito e apprezzato le parole della Marzoli si è comunque mantenuto sulle sue.