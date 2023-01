Domenica In, bomba in diretta sulla Venier: chi le frega il posto

E’ da poco terminata una nuova puntata di Domenica In. Come sempre Zia Mara ha incontrato nel suo salotto tanti ospiti, dove ovviamente non è mancato emozione e divertimento. E proprio mentre Mara era in onda con la sua trasmissione che sono circolate voci alquanto clamorose sul suo futuro in Rai e nello stesso programma.

Mara Venier, futuro incerto a Domenica In: chi potrebbe soffiarle il posto

Queste voci, per inciso, sono state rilanciate in un qualche modo da Alessandro Cecchi Paone nella rubrica che cura su Nuovo Tv, settimanale specializzato sul piccolo schermo e in cui Cecchi Paone risponde alle domande dei lettori. Qualcuno è stato molto pungente con Mara Venier, facendo notare un dettaglio.

Nello specifico questo lettore ha cercato di capire cosa potrebbe succedere e significare l’addio di Alessia Marcuzzi da Mediaset. Voi direte subito cosa c’entra con Mara ed ecco la risposta. La Maruzzi ha deciso di darsi una nuova opportunità con Boomerissima e malgrado qualcuno abbia scommesso poco sul programma e sulle stesse qualità della conduttrice ha dovuto fare un passo indietro.

Lo show della Maruzzi piace e anche gli ascolti sono molto soddisfacenti. Insomma, tutto questo per dire che qualcuno ha il sospetto che Alessia possa prendere il posto della Venier. Un sospetto che proprio questo lettore ha messo nero su bianco, chiedendo a Cecchi Paone: “È questo il piano? Sarebbe una bella rivalsa nei confronti di Mediaset”.

Alessandro Cecchi Paone non sembra avere dubbi

Il noto giornalista senza troppi giri di parole è stato ben chiaro con il lettore. Nel dettaglio, Cecchi Paone ha spiegato che sono diversi anni che a fine stagione di Domenica In, Mara tentenna su un rinnovo.

La presentatrice spesso ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e andando in onda con Domenica In non è le possibile come vorrebbe. Quindi per Cecchi Paone è probabile che un giorno vedremo la Marcuzzi al suo posot