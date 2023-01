Uomini e donne anticipazioni, Roberta si dichiara ad un corteggiatore: colpo di scena!

Nelle ultime registrazioni d Uomini e donne è arrivata una nuova tronista, Nicole, che ha preso il posto di Federico Daianese. La nuova arrivata si è presentata come una ragazza semplice, sincera e alla ricerca di un amore vero, come quello dei suoi genitori.

Per lei sono subito scesi una decisa di corteggiatori che alla fine hanno deciso di restare per corteggiarla. Tra questi a farsi notare è stato uno in particolare, che ha suscitato l’interesse di una delle dama più famose e chiacchierate del trono over, ovvero Roberta Di Padua. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo

Uomini e donne, arrivano nuovi corteggiatori che subito si fanno notare

Come è capitato già altre volte, quando arrivano corteggiatrici o corteggiatori il parterre over subito si rifà gli occhi. In questo caso a rifarsi gli occhi sono state le dame che hanno visto arrivare in studio decine di ragazzi bellissimi approdati nel talk show di Maria De Filippi per un appuntamento al buio con la nuova tronista Nicole.

Roberta di Padua subito nota un ragazzo

Roberta a quanto pare ha adocchiato qualcuno che può incuriosirla e non ha esitato nel dire che bella ventata di aria fresca. Ovviamente le sue parole non sono passate indifferenti ne alla padrona di casa e tanto meno alla nuova arrivata sulla poltrona rossa.

Maria infatti le ha chiesto chi l’ha colpita e pare che abbia fatto il nome di un ragazzo. Ma non è tutto perché interpellato dalla conduttrice, il corteggiatore – di cui non si conosce il nome – ha ricambiato i complimenti alla doma.

I due usciranno insieme in esterna? Chissà! Stando alle anticipazioni, è uscito fuori che questo ragazzo che pare interessare alla Di Padua somigli molto a Davide Donadei, che come tutti sanno ha avuto un flirt con Roberta la scorsa estate.