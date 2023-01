Crisi tra Belen e Stefano? La mamma della Rodriguez svela tutto (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato di un’ipotetica crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Alcuni comportamenti bizzarri da parte loro aveva spinto molte persone a credere che qualcosa non andasse.

L’arrivo di alcune segnalazioni, poi, non hanno fatto altro che acuire ancor di più i sospetti a riguardo. Ad ogni modo, a dare una chiara risposta a questi pettegolezzi è stata la madre della showgirl. Quest’ultima ha pubblicato alcuni contenuto che sembrano chiarire come stiano le cose tra sua figlia e suo marito. Vediamo cosa è emerso.

I rumor sulla crisi tra Belen e Stefano

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è realmente in corso una crisi. I due pare avessero smesso di vivere sotto lo stesso tetto. Persone a loro vicine, poi, hanno anche insinuato che il clima tra loro non fosse affatto sereno e disteso in questo periodo. I diretti interessati, però, non sono mai intervenuti esplicitamente sulla faccenda. Neppure in modo implicito, però, hanno lasciato intendere ai fan che tutto andasse bene.

Sui loro profili Instagram, infatti, non compaiono da tantissimo tempo foto e video in cui i due appaiono insieme. Tutte queste vicende hanno spinto le persone a credere che l’ipotesi di crisi fosse più che concreta. La madre di Belen, però, ha deciso di rompere il silenzio sulla faccenda. La donna, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram dei video dai quali si evince chiaramente come stiano le cose tra i due.

La replica esplicita della madre di Belen

Nelle clip in questione, infatti, Veronica Cozzani ha inquadrato la piccola Luna Marì che gioca a casa e, sullo sfondo, è presente anche Stefano De Martino intento a smanettare con il cellulare. Questo scatto, dunque, sancisce definitivamente la verità. Tra Belen e Stefano non sembra esserci nessuna crisi in atto, almeno adesso. Se anche nelle scorse settimane tra loro ci sarebbe stata un po’ di maretta, adesso sembra essere tutto risolto.

Ad ogni modo, se la madre di Belen ha risposto ai recenti pettegolezzi, i diretti interessati stanno preferendo non intervenire affatto sulla faccenda. Attraverso i loro rispettivi profili social, infatti, Belen e Stefano stanno condividendo solo contenuti inerenti il loro lavoro, i loro impegni e alcuni sprazzi di vita quotidiana. Non resta che attendere per vedere se, in qualche modo, confermeranno di aver vissuto degli alti e bassi.