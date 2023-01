Cristian Gallella rompe il silenzio su Tara dopo anni: spuntano verità inaspettate (FOTO)

A distanza di molto tempo dalla fine del matrimonio tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, quest’ultimo ha deciso finalmente di rompere il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni fatte da una persona vicina all’ex coppia.

Per la prima volta da quando è stata annunciata la loro rottura, il ragazzo ha detto la sua in merito a quanto accaduto. Il giovane ha fatto delle rivelazioni davvero inaspettate che stanno capovolgendo totalmente la situazione.

L’intervento di Cristian su Tara

Il matrimonio tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto è finito da un bel po’ di tempo. A parlare della faccenda è sempre stata lei, la quale si è scagliata duramente contro il suo ex asserendo di non averla mai amata. Con il tempo sono emersi anche dei presunti tradimenti di cui si sarebbe reso protagonista lui e tante altre cose che non hanno fatto sì che Cristian ne uscisse nel migliore dei modi.

Per tutto questo tempo, però, il ragazzo è sempre rimasto in silenzio, non replicando a nessuna delle accuse della sua ex. Questo suo atteggiamento è stato visto da molti come una tacita ammissione di colpe. Dopo diversi anni, però, Cristian ha deciso di replicare ed ha smentito categoricamente queste ipotesi. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto che non è affatto vero che chi tace acconsente. Se fino a questo momento non ha mai voluto parlare è stato perché non voleva screditare una persona con cui ha vissuto tanti anni felici insieme.

Gallella svela inediti retroscena

Nel corso del suo sfogo su Instagram, Cristian Gallella non ha potuto fare a meno di lanciare delle velenose stoccate contro Tara. Nello specifico, infatti, ha detto che la verità è totalmente differente da quella emersa fino ad oggi. L’uomo ci ha tenuto a dire che nessuno è stato santo nel loro rapporto, poiché i santi si trovano solo in Paradiso. Malgrado questo, però, non è voluto entrare nel merito della faccenda dicendo di non voler screditare una persona con cui è stato molto tempo.

Cristian, però, ci ha anche tenuto a precisare di avere prove tangibili delle sue affermazioni. Questa frase, forse, è stata detta come monito alla Gabrieletto per invitarla a riflettere prima di eventualmente replicare alle sue dichiarazioni. Gallella ha ribadito di sapere cose che potrebbero compromettere l’immagine di Tara ma, almeno per il momento, non ha intenzione di tirarle fuori.