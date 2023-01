GF Vip, Nicole interessata ad Antonino chiede aiuto a Oriana. Lei: “fagli i massaggi, a lui piacciono li…”

Ancora una volta al centro di una liaison troviamo Antonino Spinalbese. L’ex fidanzato di Belen continua ad essere l’uomo più desiderato nella casa e dopo Giaele, Oriana e Ginevra questa è la volta di Nicole Murgia.

La nuova arrivata si è detta fin dall’inizio molto interessata al gieffino e pare stia chiedendo consigli alla Marzoli su come comportarsi e conquistarlo.

Nicola Murgia vuole provarci con Antonino

L’ex fidanzata di Andrea non ha mai nascosto di vedere in Antonino un bel ragazzo e interessante. La Murgia lo trova sensibile, intelligente e molto educato. Tutte caratteristiche fanno la differenza rispetto ad altri concorrenti nella casa. Più volte lo ha ribadito sia ad Oriana che ad Attilio, ammettendo di essere molto presa dal coiffeur.

Nello stesso tempo, però visto il trascorso di Spinalbese nella Casa, la Murgia ha detto di volerci andare cauta fare le cose con calma. D’altro canto, Spinalbese sembra avere tutto un altro pensiero. Infatti. è apparso già molto chiaro ammettendo che vuole trovare un modo per distrarsi e di allontanarsi da tutte queste donne, anche se non è facile.

“Attilio mi spinge, dice che 27 anni si hanno una volta sola nella vita. Dico a me stesso: “Ma in fondo Anto cosa vuoi che sia?”. Devo cercare di distrarmi il più possibile, faccio dolci, ma non potendo neanche mangiarli, è un disastro”.

GF Vip: Il consiglio piccante di Oriana

Come detto in precedenza Nicole ha chiesto consiglio ad Oriana su come comportarsi con Antonino e su come avvicinarsi a lui senza dargli troppo fastidio. La Marzoli ha subito detto che se lei vuole divertirsi è giusto che si lasci andare anche perché Spinalbese in questo momento è molto “spento”

Oriana inoltre ha consigliato alla Murgia di lanciarsi verso il coiffeur e di iniziarlo a coccolare con abbracci e massaggi. “Se ti va un po’…è giusto con lui, te lo dico. Ma non andrà oltre perché poi dice di essere preso dall’altra. A lui piacciono i massaggi. Infatti, Nicole ha subito ribadito che se ne era accorte e che le ha fatto un massaggio molto ma molto sensuale.