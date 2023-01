Il Paradiso delle signore trama 25 gennaio: segreti tra Vito e Maria, Clara furiosa

La trama della puntata del 25 gennaio del Paradiso delle signore rivela che tra Vito e Maria, finalmente, ci sarà il bacio tanto atteso. Tra i due, però, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro in quanto ci sono dei segreti molto importanti che potrebbero venire allo scoperto.

Clara si arrabbierà molto con Irene a causa di un suo comportamento. Intanto, la vendita di Palazzo Andreani sarà completata, cosa accadrà adesso? Vediamo cosa rivelano le anticipazioni.

Problemi tra Vito e Maria al Paradiso delle signore?

Nel corso della puntata di mercoledì 25 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Maria e Vito saranno al settimo cielo per il bacio che si sono scambiati. Soprattutto il ragazzo, però, sarà molto in tensione in quanto inizierà a temere che i suoi segreti potrebbero venire a galla. Maria, infatti, non sa tutto sul conto del ragazzo e, nel caso in cui dovesse apprendere la verità, le cose tra loro potrebbero drasticamente cambiare.

Su di un altro versante, poi, vedremo che ci sarà aria di festeggiamenti. La vendita di Palazzo Andreani sarà compiuta e di questo gioiranno molto Marcello, Armando e Salvatore. I tre si lasceranno andare a dei brindisi e a dei festeggiamenti. Barbieri riuscirà ad incassare una somma di denaro piuttosto elevata. In merito a Tancredi, invece, l’uomo continuerà a mettere in atto la sua strategia per riconquistare sua moglie.

Trama 25 gennaio: la furia di Clara

A tal riguardo, vedremo che Tancredi deciderà di assistere Matilde durante il processo di creazione della copertina del Paradiso Market. La faccenda inerente Clara e la decisione presa in merito al ciclismo arriverà anche alle sue amiche. A tal riguardo, nella puntata del 25 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Irene si intrometterà. La giovane ne parlerà direttamente con Alfredo.

Quanto la Boscolo verrà a conoscenza di quanto accaduto, andrà su tutte le furie e se la prenderà soprattutto con la sua amica. Flora, poi, sarà molto triste in quanto la sua idea di dare luogo ad una festa di fidanzamento a quattro non sta dando gli esiti sperati. Tuttavia, proprio nel momento in cui si dirà pronta a gettare la spugna, ci sarà un colpo di scena. Umberto Guarnieri, infatti, cambierà idea e accetterà la proposta della sua compagna. Adesso non resta che pensare ad organizzare il tutto.