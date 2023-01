Temptation Island, ex concorrente indagato: cosa è successo

Un ex concorrente di Temptation Island è finito di recente al centro della cronaca. Stiamo parlando di Federico Rasa, protagonista dell’edizione 2021 del programma di Canale 5. Il ragazzo pare non abbia gradito il trattamento ricevuto al pronto soccorso dell’ospedale di Palermo e perciò avrebbe iniziato a tirare calci a carrelli e porte della struttura.

Ex concorrente di Temptation Island semina il panico in ospedale

Come ci fanno sapere i vari notiziari locali, l’ex concorrente di Temptation Island si sarebbe recato al Ps assieme ad altri due amici. Il motivo riguarda un trattamento estetico che avrebbe fatto all’estero e che gli avrebbe portato una sorte di reazione allergica. Infatti, da qualche giorno aveva iniziato ad avere problemi.

Dopo aver superato il triage con il codice verde e fatta la prima visita, Federico è rimasto per un’oretta su una barella prima di iniziare ad andare in escandescenze davanti a decine di pazienti in attesa, offendendo e minacciando il personale sanitario.

Stando ai primi racconti pare che Federico non abbia gradito la lunga attesa al pronto soccorso e per questo motivo è andato in escandescenza. Infatti, pare abbia iniziato a prendersela prima con la guardia giurata e poi con i medici presenti.

Dopo aver urlato contro tutti è passato poi ai fatti, dando calci nella porta rompendo una bacchetta e nei carrelli. Dopo questa scena il personale ha contattato il 112 chiedendo l’intervento delle volanti. Ma prima del loro arrivo, dopo aver seminato panico e caos i tre sono scappati. Al momento però resta da capire se i sanitari hanno sporto denuncia.

Federico Rosa minacce e urla contro i sanitari: scatta la denuncia

Chi ha seguito Temptation Island due anni fa sicuramente si ricorderà di Federico Rasa. Il ragazzo ha preso parte al reality assieme alla fidanzata Floriana per mettere alla prova il loro rapporto. I due erano fidanzanti da due anni e dopo che il bel giovane l’aveva conquistata si è adagiato sulla loro relazione, tanto da far dubitare la ragazza del suo stesso amore. I due alla fine lasciarono assieme il programma, confermando il proprio amore.