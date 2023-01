Grande Fratello Vip 7, anticipazioni: “Squalifica immediata per Oriana”. Le offese sono gravissime

Stasera dalle ore 21.45 circa va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni ci fanno sapere che anche la diretta di questa sera sarà ricca di colpi di scena. Oltre alla vicinanza di Antonino e la Murgia, si parlerà anche di Oriana e Antonella. Tra le due non è mai corso buon sangue e in questa settimana molti sono stati gli attacchi tra le due.

Prima la Fiordelisi le ha dato della poco di buono affermando che passa da un ca**o all’altro come nulla fosse, sottolineando quanto ha bisogno di un uomo accanto per andare avanti nella Casa. Non da meno anche le offese della Marzoli nei confronti dell’influencer salernitana. E proprio queste sue parole stasera potrebbero costarle caro.

Chiesta squalifica immediata per Oriana Marzoli

In queste ore in rete è partito l’hashtag #fuoriOriana. Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip la dice lunga sul clima dentro e fuori la Casa. La venezuelana continua ad essere al centro dell’attenzione, ed ora una buona fetta del popolo social chiede a gran voce la sua squalifica immediata dal reality.

Ma cosa ha combinato adesso la concorrente?Nelle scorse ore durante una conversazione con Luca Onestini, la venezuelana si è lasciata andare ad una serie di offese nei confronti di Antonella. Nel dettaglio avrebbe dato, in lingua spagnola, della “figlia di p…” all’influencer, il tutto mentre Onestini se la ridacchiava. Un atteggiamento e un linguaggio non adeguato ad un reality tanto che il popolo della rete non trova proprio giustificazioni.

La richiesta degli utenti alla produzione del Grande Fratello Vip

In queste ore sono in tanti in rete a chiedere alla produzione del GF Vip 7 di smettere di tutelare la venezuelana che in questi mesi ha superato ogni limite. Nello stesso tempo, provvedimenti sono stati chiesti anche per Onestini. Il Vippone infatti continua a conversare con l’inquilina in lingua spagnola, nonostante i vari richiami e la ripresa in diretta. Insomma, per i due si mette davvero male!