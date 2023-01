Oriana Marzoli fa confessioni inedite su Daniele: ecco cosa le ha fatto mentre dormiva

In queste ore, Oriana Marzoli ha fatto delle confessioni piuttosto inedite su Daniele Dal Moro. I due ragazzi hanno intrapreso una relazione all’interno della casa del GF Vip e sembrano molto presi.

Al contempo, però, i loro caratteri li spingono spesso ad avere delle discussioni, anche piuttosto accese. Durante una chiacchierata privata con Luca Onestini, però, Oriana ha portato alla luce dei comportamenti di Dal Moro davvero inaspettati. Vediamo cosa ha detto.

Le confessioni di Oriana su Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli ha fatto alcune confessioni su Daniele, che hanno spiazzato sia i presenti in casa, sia il pubblico. Nello specifico, la ragazza stava chiacchierando con Luca Onestini quando, improvvisamente, gli ha confessato di aver notato dei comportamenti da parte del coinquilino che l’hanno molto sorpresa. Di solito, infatti, Daniele è molto burbero e scontroso. In certi momenti, però, sfodera tutta la sua dolcezza mediante dei gesti insoliti.

L’altra sera, ad esempio, Oriana stava nel letto a dormire e Daniele si è alzato prima di lei. Onde evitare di svegliarla, però, ha fatto pianissimo e poi si è preoccupato anche di coprire la ragazza in quanto avesse la coperta spostata. Come se non bastasse, poi, Dal Moro ha anche aggiustato la mascherina sugli occhi alla spagnola in modo da evitare che il suo sonno venisse disturbato dalla luce.

La Marzoli spiazzata da Dal Moro al GF Vip

Insomma, Oriana Marzoli ha ammesso di essere rimasta alquanto spiazzata da questi gesti di Daniele Dal Moro. Anche Luca è apparso sorpreso, sta di fatto che ha detto che, finalmente, la sua coinquilina non può più lamentarsi in quanto Daniele si sta comportando in maniera impeccabile. Oriana non ha potuto non trovarsi d’accordo in parte con il suo interlocutore, ma poi ci ha tenuto a fare una specifica.

Nel dettaglio, infatti, ha detto di essere rimasta molto colpita dalla dolcezza dei piccoli gesti che Daniele compie nei suoi confronti, tuttavia, ci sono delle cose che proprio non tollera. A tal riguardo, la giovane ha spiegato che, spesso, durante le discussioni, Dal Moro dice cose molto pesanti sul suo conto, che lei non sopporta e la mandano in bestia. Proprio per tale ragione è estremamente combattuta sul come comportarsi con lui. Al momento sembrano essere una coppia, ma per quanto tempo durerà questa quiete considerando i loro temperamenti?