GF Vip, si pensa già all’ottava edizione: confermato il primo concorrente, addio Orietta e Bruganelli

Mancano ancora tre mesi alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip eppure già spuntano le prime anticipazioni sull’ottava. Stando alle ultime indiscrezioni in rete è stato già confermato il nome del primo concorrente ufficiale del GF Vip, e ci sarebbero anche grandi novità in arrivo per le opinioniste.

Uno dei nomi già confermati tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip è quello di Fariba Therani, la madre di Giulia Salemi. L’estetista iraniana doveva entrare nella Casa più spiata d’Italia qualche mese fa ma, per motivi di salute ha preferito rimandare l’ingresso al prossimo autunno.

Grande Fratello Vip 8: prima concorrente ufficiale

Già partecipante di un altro reality, come Peckino e l’isola dei famosi, la donna ha deciso di darsi una nuova chance e magari di aprire le porte del suo cuore verso un nuovo amore. Del resto lo stesso è accaduto anche alla figlia Giulia Salemi, nella scorsa edizione del GF Vip. Il nome della Therani però non è l’unico, in lizza ci siano anche Aida Yespica e Nadia Rinaldi.

Anticipazioni: chi va via e chi resta

Malgrado le polemiche che ogni anno si riversano sul Grande Fratello Vip e su Alfonso Signorini, il programma continua ad essere uno dei reality più visti e seguiti sulla rete ammiraglia. Ma cosa sappiamo sulla prossima edizione? Beh, possiamo dire che al timone troveremo sempre l’attuale conduttore mentre non dovrebbero esserci più le due opinioniste.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti non avrebbero dato conferma. La moglie di Paolo Bonolis dovrebbe abbandonare il ruolo per concentrarsi su altri impegni televisivi mentre l’usignolo di Cavriago dovrebbe tornare in Rai, a Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Il loro posto potrebbe essere preso da altre due donne molto amate, sopratutto in questo momento. Stiamo parlando di Soleil Sorge e di Giulia Salemi.