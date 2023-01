GF Vip 7, anticipazioni stasera 23 gennaio: due possibili squalifiche e una “new entry”

Manca sempre meno ad una nuova ed emozionante puntata del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini continua il suo grande successo, malgrado le polemiche e le richeiste da parte degli utenti in rete.

In queste ore una nuova bufera si sta scatenando su Antonella e Donnamaria. I due a letto si sono lasciati andare ad atteggiamenti che hanno indignato. Lui lecca un piatto con della panna, lei invece lo bacia… Insomma, un siparietto hot che non è piaciuto agli utenti…

Stando alle anticipazioni relative alla diretta di questa sera, possiamo dire che non mancheranno i colpi di scena. Infatti, è possibile che Oriana venga squalificata come anche Davide Donadei per fatti gravi accaduti in settimana. In questi istanti è arrivata anche la conferma di una new entry, Gianmarco Onestini avrà un faccia a faccia con Nikita.

Grande fratello Vip stasera: in arrivo due squalifiche?

Si è parlato tanto in questa settimana di Davide Donadei e di Oriana. I due poco si piacciono e da parte dell’ex tronista di Ued e sono arrivate bordate pesanti che hanno indignato gli utenti.

Infatti, più volte si è lasciato andare a frasi pesanti contro la venezuelana, oltre a al fatto che le ha dato anche della poco di buono. Anche Oriana in questi giorni ha dato il peggio di se. La gieffina si è scagliata contro Antonella Fiordelisi additandola con nomignoli non affatto carini. Insomma, entrambi sono stati accusati di essere due bulli e per questo motivo è stata chiesta la loro squalifica immediata. Signorini prenderà provvedimenti?

Gianmarco Onestini faccia a faccia con Nikita

Come ci fanno sapere le anticipazioni relative alla puntata di questa sera, Gianmarco Onestini farà ingresso in Casa, ma non come concorrente. Il fratello di Luca sicuramente avrò modo di salutare il gieffino ma avrà anche un faccia a faccia con Nikita e il suo unico obiettivo sarà quello di smascherala davanti a tutti!