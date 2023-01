GF Vip, Elenoire Ferruzzi attacca Daniele Dal Moro, ma fa una gaffe (FOTO)

In queste ore, Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di uno sfogo piuttosto acceso contro Daniele Dal Moro. L’ex concorrente del GF Vip ha commentato una clip inerente un chiarimento tra Oriana e Daniele a seguito di uno scontro.

Le parole adoperate dalla protagonista sono state davvero molto forti, al punto da fare il giro del web in men che non si dica. Ad ogni modo, per molti Elenoire sembrerebbe aver commesso una gaffe. Vediamo di che cosa si tratta.

Lo sfogo di Elenoire contro Daniele Dal Moro

Da un po’ di ore sta facendo il giro del web un intervento di Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro. Per chi non lo ricordasse, tra i due era nata una certa intesa quando erano coinquilini nella casa più spiata d’Italia. Ad un certo punto, però, Elenoire ha cominciato a credere che tra loro potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia, cosa che Dal Moro ha subito stroncato. Da quel momento, dunque, il loro rapporto è stato irrimediabilmente compromesso.

A quanto pare, però, la Ferruzzi non ha ancora dimenticato quanto accaduto e nutre ancora dell’astio nei riguardi del suo ex coinquilino. Per tale motivo, in queste ore è intervenuta per criticare il suo comportamento. A tal riguardo, ha accusato Daniele di essere un egoista, che sa parlare solo di sé e pensa a se stesso e a nessun altro. Con lui non è possibile instaurare alcun tipo di rapporto, né amichevole, né sentimentale.

La gaffe della Ferruzzi

Come se non bastasse, poi, Elenoire Ferruzzi ha accusato Daniele Dal Moro di essere un manipolatore che, alla fine, fa di tutto per uscire pulito da ogni situazione. Con i suoi modi di fare e le sue affermazioni spera di passare per bravo ragazzo, cosa che in realtà non è affatto vera. Insomma, Elenoire ha detto che un uomo come lui non vorrebbe vederlo neppure in un dipinto.

Le parole adoperate dall’ex concorrente del GF Vip sono state piuttosto forti, ma in molti le hanno ritenute piuttosto inopportune. Per molti utenti, infatti, la Ferruzzi avrebbe commesso una gaffe in quanto Daniele, molto probabilmente, non ricorda neppure che la protagonista ha fatto parte dell’edizione di quest’anno del reality show. Proprio per tale ragione, tutto il suo risentimento verso Dal Moro, dopo tutto questo tempo, risulta alquanto inappropriato.