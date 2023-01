Nikita Pelizon svela un aneddoto su Luca Onestini mai andato in onda al GF Vip: fan basiti

Nel corso di una chiacchierata con Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon ha fatto delle confessioni inedite su Luca Onestini. La ragazza è stata accusata dal coinquilino di aver frainteso le sue attenzioni, scambiandole per qualcosa di più di un’amicizia.

Lei in più occasioni ha spiegato di aver avuto motivi ben precisi per arrivare a credere che tra loro ci fosse qualcosa di più, ma è sempre stata smentita dal coinquilino. Stavolta, però, la ragazza ha portato alla luce un episodio mai andato in onda al GF Vip. Ecco di che si tratta.

Le confessioni inedite di Nikita Pelizon su Luca

Nikita Pelizon ha fatto delle confessioni ad Antonella Fiordelisi su alcuni comportamenti che avrebbe assunto Luca Onestini con lei quando le telecamere non li inquadravano. Nello specifico, la giovane ha spiegato che il coinquilino l’ha palpata. Tutto sarebbe avvenuto durante il servizio fotografico per Chi. In quella occasione, infatti, c’era un po’ di subbuglio in casa in quanto i concorrenti dovevano prepararsi per scattare delle foto.

Per l’occasione, Nikita indossava un abito piuttosto succinto ed ha assunto delle pose alquanto sensuali. Ad un certo punto, poi, si trovò per errore a sfiorare Luca Onestini mentre i due si trovavano tra le due porte rosse, un’area in cui le telecamere non arrivano. In quel frangente, la giovane ha dichiarato di essersi scusata con il coinquilino per averlo toccato e lui avrebbe replicato dicendo che non dovesse scusarsi di nulla, anzi. Il giovane la provocò dicendo se sapesse fare solo quello o sarebbe stata in grado di andare oltre.

Onestini ha palpato Nikita lontano dalle telecamere del GF Vip?

Queste affermazioni hanno fatto molto scalpore, ma non è finita qui. Nikita Pelizon, infatti, ha confessato ad Antonella che Luca Onestini l’avrebbe anche palpata. Mentre le diceva quelle cose, infatti, le avrebbe messo la mano sui fianchi, sul ventre e anche sul seno. Inoltre, l’ex tronista di Uomini e Donne le avrebbe anche chiesto di dirgli delle “porcate”. Insomma, si tratta di affermazioni davvero molto pesanti che, in men che non si dica, hanno fatto il giro del web.

I fan sono rimasti basiti da questo racconto, così come Antonella. Per questo motivo, i consensi verso la ragazza stanno aumentando ancora di più. Ma l’argomento verrà affrontato al GF Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.