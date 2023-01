Uomini e donne oggi, Maria smaschera Alessandro e mette in ridicolo Gemma

E’ terminata da pochi minuti una nuova puntata di Uomini e donne. Il programma anche oggi è partito con il trono over e largo spazio è stato dedicato ad Alessandro. Il cavaliere napoletano si è seduto al centro studio con di fronte ben 5 donne.

Maria De Filippi, però è apparsa abbastanza infastidita dal comportamento dell’uomo ma anche dalla troppo accondiscendenza da parte delle dame. Infatti, dopo un bel discorsetto è accaduto l’impensabile.

Maria De Filippi apre gli occhi alle dame su Alessandro

Nella puntata di oggi di Uomini e donne, Maria non ha fatto fare una bella figura alle dame sedute di fronte ad Alessandro. Infatti, con un discorso ha cercato di farle aprire gli occhi e di far vedere il giochetto dell’uomo che è del tutto anormale.

Alessandro ha dichiarato che anche fuori, o meglio da quando è single esce con chi vuole anche ad esempio con due tre donne in una settimana. L’unica cosa che distingue il programma dalla vita reale è che qui in trasmissione lo deve dire e si deve confrontare. Sottolineando particolarmente che questa cosa lo stressa.

Maria ha cercato di capire il suo modus operandi e ha fatto notare alle donne accanto a lui, Gemma Galgani, Pamela, Silvia, Desdemona e Cristina Tenuta, di capire bene cosa stesse dicendo. Mentre le prime due se ne restano comunque sedute al centro studio, ecco che le altre tre se ne tornano al loro posto sconcertate.

Uomini e donne, il comportamento del cavaliere non convince

Il comportamento che ha Alessandro nel programma di Ued non convince nessuno, nonostante lui spiega più volte che è single e non fa del male a nessuno. Dopo che Cristina e Desdemona si sono alzate per interrompere la conoscenza, anche Silvia ha preso la stessa decisione.

Maria, quindi a questo punto ha fatto notare a Gemma cose vuole dire come si vuole comportare il cavaliere chiedendole se a lei le sta bene. La risposta della Galgani però lascia la De Filippi senza parole, ovvero spiega che non trova giusto che ora improvvisamente Desdemona e Cristina chiudano così le loro conoscenze con Alessandro.

Di fronte a questa reazione della torinese la De Filippi è davvero sbalordita: “Cioè a te sembra un approccio giusto per conoscere una persona?”. La Galgani risponde di sì, fortemente convinta nel voler continuare questa conoscenza. A restare pietrificata anche Tina che le ha già anticipato di prepararsi per l’addio…