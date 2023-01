Uomini e Donne spoiler 24 gennaio: bacio per Lavinia, Carola bidona Federico

Nella puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo di quanto andato in onda ieri. A tal proposito, si proseguirà dal trono di Lavinia. La ragazza ha discusso pesantemente con Alessio Corvino e quest’oggi continueranno a litigare.

La discussione, poi, prenderà una piega ancora più drastica a seguito della messa in onda dell’esterna tra la tronista e Alessio Corvino. Per quanto riguarda Federico, invece, il ragazzo discuterà molto con Carola a causa di una cosa accaduta in esterna.

Nuove liti al trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne rivelano che Lavinia continuerà la discussione con Alessio Corvino. Ad un certo punto, poi, la conduttrice chiederà ad Alessio Campoli di entrare in studio e manderà in onda l’esterna che li riguarda. Lei gli ha fatto una sorpresa al lavoro e i due sono stati molto bene. Al termine del loro incontro, poi, c’è stato anche un bacio. La cosa, chiaramente, farà infervorare l’altro Alessio.

Successivamente, poi, entrerà in studio anche Federico. Il ragazzo ha deciso di portare in esterna Carola. La giovane si è recata sul posto di lavoro del tronista e gli ha fatto compagnia. Al termine del turno, poi, i due sono stati un po’ insieme e il tronista ha provato a baciarla. Lei, però, è sempre stata molto restia, al punto che, al momento dei saluti, lei gli ha dato semplicemente un bacio sulla guancia.

Lo sfogo di Federico nella puntata del 24 gennaio

Il comportamento di Carola ha indignato profondamente Federico, che in studio ne approfitterà per scagliarsi contro di lei. A tal riguardo, dirà di essersi sentito un po’ “ammaliato” dalla corteggiatrice. In certi casi, infatti, è come se lei lo trattasse da stupido. I due discuteranno a lungo al punto che il ragazzo preferirà ballare con Lavinia invece che con le sue corteggiatrici.

Alice rimarrà molto male e chiederà spiegazioni al tronista. Il ragazzo, però, si limiterà a dire che il momento non era dei migliori. In seguito, poi, si parlerà di Biagio del trono over. Nella puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne, infatti, vedremo che il cavaliere continuerà ad uscire con Carla. Tra i due tutto sembrerà procedere in maniera tranquilla, almeno fino a questo momento. Silvia, però, interve3rrà per scagliarsi contro l’uomo e accusarlo di essere un grande falso.