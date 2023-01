Un posto al sole, anticipazioni 23 gennaio: anche Silvia vittima di Nunzio

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni della soap opera relative all’appuntamento di questo sera ci fanno sapere che per Nunzio si mette sempre peggio.

Il ragazzo dopo la denuncia da parte di Alice sta attraversando un brutto periodo e a pagarne le conseguenza sarà anche Silvia. Ormai al ristorante non si parla d’altro, ovvero della situazione del Cammarota e tutti criticheranno anche lei. Inoltre, anche per Bianca le cose vanno malissimo. A scuola tutti la ignorano e nessuno sembra accorgersene.

Un posto la sole, Silvia distrutta dalle critiche

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Nunzio le cose si mettono male. Alice non ha intenzione di fare un passo indietro e di ritare la denuncia nei confronti del Cammarota. La ragazza mente e ad accorgersene è solo Elena che le ha chiesto di tornare a londra e di lasciare Napoli.

Intanto, tutta questa situazione sta creando e non pochi problemi anche a Silvia. La donna si ritrova a pagare le conseguenze del giovane chaf in quanto al locale tutti parlano del caso e criticano il comportamento della titolare. Inoltre, anche sul web è scattata una vera e propria guerra al ristorante e alla sua direttrice, colpevole di non aver licenziato uno chef accusato di violenza.

Bianca sempre più sola e irrascibile

I problemi di Nunzio stanno portando grande caos anche a casa Boschi e come se non bastasse anche la situazione di Bianca sta peggiorando il tutto. La bambina a scuola è vittima di bullismo e l‘isolamento di cui è vittima la sta portando a modificare il suo carattere e a mostrarsi sempre più irrequieta in famiglia.

Franco e Angela si ritrovano costretti a scontrarsi spesso con lei ma nessuno capisce cosa sta attraversando. Infine, Mariella si ritroverà faccia a faccia con Serena. Tra le due scoppierà di nuovo un litigio, che finirà per coinvolgere il Del Bue e tutta la famiglia sia Altieri che Cirillo.