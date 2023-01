GF Vip, staff di Nikita Pelizon contro la mamma di Onestini: “Si vergogni…” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Luca Onestini ha ricevuto una sorpresa da parte di sua mamma, la quale si è scagliata duramente contro Nikita Pelizon. Lo staff della ragazza, allora, in queste ore ha deciso di intervenire sulla faccenda.

La persona che in questo periodo si sta occupando dei social della ragazza, infatti, ha pubblicato un duro sfogo attraverso il profilo Instagram della giovane. Gli attacchi sono andati contro la madre di Luca, ma anche contro il GF Vip. Vediamo che cosa è successo.

Il duro attacco della mamma di Onestini contro Nikita al GF Vip

Lo staff di Nikita Pelizon non ha affatto gradito gli interventi della mamma di Luca Onestini nella casa del GF Vip. La signora è entrata a gamba tesa per difendere il figlio e per attaccare la sua coinquilina. Proprio durante la messa in onda di ieri sera, Nikita ha tirato fuori delle faccende piuttosto incresciose di cui si sarebbe reso protagonista Luca. Quest’ultimo si è difeso smentendo categoricamente tutto, ma non è bastato.

Ci ha pensato la signora Carla ad umiliare pubblicamente Nikita, dicendole delle cose davvero molto forti. I suoi interventi sono stati così perentori al punto da ricevere molte critiche anche da parte di Sonia Bruganelli, la quale ha esortato la signora a darsi una calmata e a non potersi permettere di trattare in questo modo una concorrente. Ad ogni modo, anche chi gestisce l’account della Pelizon ha sbottato.

lo staff della Pelizon contro la signora Carla

Mediante una IG Storie, lo staff di Nikita Pelizon ha asfaltato la mamma di Luca Onestini. Nello specifico, la collaboratrice della ragazza ha esortato la signora Carla a vergognarsi per le cose che ha detto e per la scarsa sensibilità che ha dimostrato. Se gliene fosse data l’occasione, la persona che gestisce l’account di Nikita vorrebbe tanto avere un confronto diretto con la donna, in modo da poter replicare a tutte le cose pesanti che ha detto.

Purtroppo, però, questo non avverrà mai. La ragazza in questione, infatti, ha ribadito che, in più occasioni, ha chiesto al GF Vip di poter fare una sorpresa a Nikita, ma non gliene è mai stata data l’opportunità. Questo ha spinto lo staff della giovane a lanciare una bordata anche contro il programma. Alla luce di quanto accaduto, gli autori decideranno di cambiare idea e permettere a persone vicine a Nikita di intervenire? Vedremo.