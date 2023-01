Edoardo Donnamaria tira in ballo il Fascismo al GF Vip: lo scivolone con Attilio Romita

Il tema del Fascismo continua a insinuarsi all’interno del mondo della televisione. Dopo quanto accaduto a Ballando con le Stelle con Enrico Montesano, stavolta ci ha pensato Edoardo Donnamaria al GF Vip a tirare in ballo il Fascismo.

Nello specifico, il ragazzo stava discutendo con Attilio Romita su alcune divergenze che hanno avuto in casa. Ad un certo punto, però, il giovane ha lanciato una stoccata che non tutti hanno colto, legata proprio alla politica. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Duro scontro tra Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria al GF Vip

Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, lunedì 23 gennaio, c’è stato un confronto piuttosto acceso tra Edoardo Donnamaria e Attilio Romita, in cui è stato menzionato il Fascismo. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Alfonso Signorini ha chiesto ai due protagonisti di recarsi nella super led per dare luogo ad un confronto faccia a faccia. In tale occasione, i due si sono duramente scontrati ed hanno tirato in ballo alcune cose dette in questi giorni in casa.

Ad un certo punto, poi, il conduttore ha fatto riferimento ad un’espressione davvero poco carina di Attilio contro Edoardo. Il giornalista ha definito il suo coinquilino con l’espressione “Anima nera”. Signorini gli ha chiesto di spiegarsi meglio, ma Romita ha fatto un po’ fatica a specificare le ragioni per le quali ha deciso di adoperare tale termine. Edoardo era ignaro di tutto ciò, pertanto, quando ha appreso l’accaduto, non ci ha visto più ed ha commesso uno scivolone.

I riferimenti al Fascismo di Edoardo

In particolar modo, infatti, Edoardo Donnamaria ha chiesto ad Attilio se il suo riferimento fosse a sfondo politico. Il coinquilino ha negato e poi il ragazzo ci ha tenuto a precisare che lui con il “nero” non ha proprio nulla a che vedere e proprio Attilio dovrebbe saperlo bene. Le parole e i toni adoperati da Edoardo sono sembrati un netto riferimento all’orientamento politico di Romita e, in particolar modo, al Fascismo.

Sul web, infatti, diversi utenti hanno commentato l’accaduto insinuando che Edoardo avesse dato implicitamente del “Fascista di me**a” ad Attilio. Ad ogni modo, prima che la questione potesse scaldarsi più di tanto, Alfonso ha voluto concludere tale blocco invitando i due concorrenti a tornare nel salone da tutti gli altri compagni d’avventura.