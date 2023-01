Notte di fuoco al GF Vip, Daniele ed Edoardo litigano di brutto: cosa è successo

La notte appena trascorsa è stata piuttosto infuocata nella casa del GF Vip. Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, infatti, si sono duramente scontrati a seguito di alcune cose trapelate durante la puntata.

In tale occasione, Alfonso Signorini ha mostrato a Daniele alcuni filmati in cui Edoardo non ha parlato molto bene di lui. La cosa ha deluso parecchio il ragazzo, in quanto credeva di aver instaurato un rapporto onesto e sincero con il coinquilino. Nella notte, allora, lo scontro è proseguito.

Le parole di Edoardo a Daniele dopo la puntata del GF Vip

Dopo la messa in onda della puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria hanno continuato a discutere. Il secondo ha provato a spiegare al suo amico il motivo celato dietro le sue parole aspre adoperate per descriverlo. Nello specifico, il fidanzato di Antonella ha detto di essere rimasto un po’ deluso da alcuni comportamenti del coinquilino, per questo ha fatto quei confessionali un po’ pungenti nei suoi confronti.

Daniele, infatti, si è sempre descritto come un uomo tutto d’un pezzo, che difficilmente torna sui suoi passi quando ha preso una decisione. Di recente, però, ha dato luogo a dei comportamenti che hanno dimostrato tutt’altro. Nello specifico, ha cambiato radicalmente idea, in maniera anche piuttosto repentina, su Antonino, Oriana e Antonella. Questo suo modo di fare ha tradito un po’ le aspettative di Donnamaria.

Dal Moro replica e scoppia la lite

Dinanzi queste parole di Edoardo, Daniele non ha potuto fare a meno di replicare. Il concorrente del GF Vip ha detto che nella vita ci si può anche ricredere sulle persone. Inoltre, ha ammesso che non è detto che uno non debba parlare con un’altra persona solo perché non condivide alcune sue scelte e modi di pensare. A suo avviso, dunque, l’intervento di Edoardo è stato del tutto fuori luogo.

Dopo quello che è accaduto, Dal Moro ha confessato che non farà che chiudersi nuovamente a riccio con Donnamaria. Di solito, infatti, lui fa molta fatica ad aprirsi con le persone. Nel momento in cui lo fa è perché lo sente davvero, questo è ciò che ha fatto con Edoardo. Quando una persona con cui si è aperto tradisce la sua fiducia, Daniele reagisce richiudendosi, pertanto, pare proprio che non ci sia possibilità di riconciliazione con il coinquilino, almeno per il momento.