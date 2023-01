GF Vip, Luca e Nikita: il clamoroso fuori onda di Oriana che incastra Onestini (VIDEO)

In questi giorni Nikita Pelizon ha accusato Luca Onestini di averla palpata e di essersi comportato in maniera inappropriata con lei mentre non erano inquadrati dalle telecamere del GF Vip. Durante la puntata di ieri è stata trattata la faccenda e Onestini ha preso visione di quanto detto dalla Pelizon.

Il ragazzo ha smentito tutto e, per sua fortuna, non ci sono filmati volti a confermare la versione dei fatti della ragazza. Ad ogni modo, a mettere in cattiva luce il ragazzo è stata proprio la sua amica Oriana Marzoli. La ragazza gli ha sussurrato una cosa all’orecchio durante la riproduzione del filmato che sta generando molto sgomento sul web.

La frase di Oriana che smaschera Luca Onestini al GF Vip

Ieri sera, Luca Onestini è stato messo al corrente delle recenti confessioni di Nikita Pelizon in merito a quanto sarebbe accaduto tra loro mentre le telecamere del GF Vip non li inquadravano. Nel momento in cui Alfonso ha tirato in ballo la faccenda ed ha informato Luca di dover prendere visione di un filmato, il ragazzo è quasi sbiancato in volto. La sua espressione era fortemente preoccupata.

Gli utenti del web, però, hanno notato un’altra cosa molto più grave. Ad un certo punto, infatti, Oriana si è avvicinata al suo amico dicendo una cosa. La donna si è messa una mano davanti alla bocca e gli ha sussurrato delle cose all’orecchio. Ascoltando con attenzione la clip in questione, pare proprio che Oriana dica al suo coinquilino: “Non avevano detto che è fuori dalle telecamere?” Luca, onde evitare che la situazione potesse compromettersi ancora di più, ha reagito in modo piuttosto drastico.

Il web appoggia Nikita Pelizon

Il concorrente, infatti, ha subito messo a tacere Oriana, esortandola a non parlare della faccenda. Luca, così, ha ascoltato tutta la clip in cui Nikita svela cosa sarebbe successo lontano dalle telecamere tra lei e Onestini. Al termine della clip, poi, il ragazzo ha smentito tutte le dichiarazioni della Pelizon. Il ragazzo, una volta resosi conto che la produzione non fosse in possesso di alcun filmato inerente quel momento, si è rasserenato.e ha tirato un sospiro di sollievo.

Il suo atteggiamento, unito alla frase sussurrata all’orecchio da Oriana, non sta facendo altro che confermare sempre di più la versione dei fatti di Nikita. Sul web, infatti, la maggior parte dei telespettatori è totalmente schierata dalla parte della Pelizon.