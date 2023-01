Perché Nicole Murgia non è stata squalificata dal GF Vip per la frase sui disabili? Lei svela tutto

In questi giorni, Nicole Murgia si è resa protagonista di uno scivolone alquanto triste sui disabili all’interno della casa del GF Vip. Il popolo del web è insorto sui social chiedendo a gran voce la squalifica della concorrente.

Questo, però, non è avvenuto, ma non solo. Durante la messa in onda della puntata di ieri la faccenda non è stata minimamente sfiorata dal conduttore, per quale motivo? A raccontare tutto è stata la diretta interessata, che nella notte si è lasciata andare a confessioni.

Al GF Vip viene ignorata la gaffe di Nicole Murgia sui disabili

Secondo molti telespettatori del GF Vip, Nicole Murgia meritava di essere squalificata dal programma. La donna, mentre stava giocando a biliardo con alcuni compagni d’avventura, ha detto delle frasi alquanto discutibili sui disabili. Nello specifico, ha fatto l’imitazione di una persona affetta da sindrome di down. I telespettatori non hanno affatto gradito il suo comportamento, al punto da chiedere a gran voce la squalifica.

Le richieste del pubblico, però, non sono state minimamente prese in considerazione dagli autori del programma. La faccenda, infatti, non è stata nemmeno toccata da Alfonso Signorini. Questa cosa ha indignato ancor di più i telespettatori, che dopo la puntata si sono riversati sui social a commentare l’accaduto. Nella notte, però, ci ha pensato Nicole a dare una spiegazione a tutto questo.

Nicole svela perché non è stata squalificata: la conversazione con gli autori

Dopo la messa in onda della putata del GF Vip, Nicole Murgia si è confidata con Giaele De Donà ed ha spiegato per quale motivo non sia stata squalificata. Nello specifico, infatti, la ragazza ha detto che, subito dopo aver pronunciato quelle frasi, è andata in ansia. Per tale ragione, è corsa in confessionale per parlare con gli autori di quanto accaduto. Ebbene, in tale occasione, pare proprio che la produzione le avesse detto di stare tranquilla, poiché per fortuna non si trattava di nulla di grave.

Nicole ci ha tenuto a precisare di essersi subito pentita dello scivolone fatto, tuttavia, il pentimento non è mai stato un’attenuante nelle passate edizione del programma. Su alcuni temi, infatti, la produzione è sempre stata molto rigida, pertanto, appare molto strano come, in questo caso, si sia deciso di chiudere un occhio. Che forse Nicole serva per creare delle dinamiche in casa? La cosa certa e che i telespettatori sono furiosi.