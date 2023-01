Il Paradiso delle signore anticipazioni 26 gennaio: viaggio inatteso per Adelaide e Marcello

Nel corso della puntata del 26 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide e Marcello daranno luogo ad un colpo di testa dopo la vendita di Palazzo Andreani. Umberto, dal canto suo, sarò molto felice per l’acquisto, ma dovrà interfacciarsi con il suo socio Tancredi.

Quest’ultimo sarà sempre più deciso a far allontanare, una volta per tutte, Vittorio e Matilde. Per tale ragione, esorterà il suo collaboratore a darsi una mossa per mettere in pratica il suo paino.

Vito svela il suo segreto ad Alfredo nella puntata del 26 gennaio

Le anticipazioni della puntata del 26 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Gemma riceverà un invito per presenziare al Circolo all’indomani. Nello specifico, in tale occasione si terrà l’evento di celebrazione del fidanzamento tra Ferdinando e Ludovica e tra Flora e Umberto. A farle recapitare l0invito sarà Carlos. Su di un altro versante, poi, vedremo che Maria proverà a mediare tra Irene e Clara. A tal riguardo, esorterà la prima a scusarsi con la sua amica per essersi intromessa sulla faccenda inerente il ciclismo.

Vito, dal canto suo, non riuscirà più a tenere dentro di sé il suo segreto, pertanto, deciderà di parlarne con Alfredo. Ad un certo punto, poi, ci sarà una scena piuttosto insolita. Palma, infatti, riceverà la visita di una vecchietta, la quale le chiederà di scrivere una lettera alquanto misteriosa. La donna in questione è la nonna di Elvira, ma cosa avrà detto di scrivere a Palma?

Adelaide e Marcello lasciano temporaneamente il Paradiso delle signore?

Nell’episodio del 26 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che si parlerà anche della vendita di Palazzo Andreani. Adelaide si mostrerà piuttosto in difficoltà in questo periodo, pertanto, Marcello deciderà di sorprenderla. A tal proposito, il ragazzo chiederà alla donna di partire per un viaggio del tutto inaspettato. Alla volta di quale posto andranno i due protagonisti. Soprattutto, questo spostamento servirà a schiarire le idee della contessa.

Intanto, a Milano Umberto continuerà a lavorare per i suoi progetti a seguito dell’acquisto di Palazzo Andreani. Tutto è andato a buon fine, ma il commendatore non ha agito da solo. A dargli una mano, infatti, c’è stato un socio segreto, ovvero, Tancredi. Quest’ultimo, dopo aver aiutato Umberto nei suoi scopi, comincerà ad essere un po’ spazientito. L’uomo, infatti, vuole mettere in atto il suo piano per dividere definitivamente Vittorio e Matilde. A tal riguardo, esorterà Umberto ad attivarsi.