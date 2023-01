Oroscopo 25 gennaio 2023: Leone combattuti, gratifiche per Acquario

Le previsioni dell’oroscopo del 25 gennaio 2023 invitano i Bilancia ad essere un po’ più creativi in amore. I Toro, invece, farebbero bene a valutare attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se provate qualcosa di vero e sincero per qualcuno, forse è il caso di dirglielo. Non aspettate che siano gli altri a dover intuire cosa vi passa per la testa. La chiarezza in questi casi è la miglior cosa.

Toro. Non è tutto oro quello che luccica, per tale motivo, imparate a valutare bene i termini di un accordo prima di firmarlo. Questo concetto vale anche con le persone, non tutte sono come le vedete.

Gemelli. L’oroscopo del 25 gennaio vi esorta ad essere più dinamici. Talvolta vi lasciate sopraffare dalla pigrizia, pertanto, finite per incappare in un vortice da cui difficilmente riuscite ad uscire.

Cancro. Buon momento per iniziare un nuovo progetto. In questo periodo sono favorite le libere professioni e tutti coloro i quali svolgono delle mansioni che prevedono il contatto con il pubblico.

Leone. In questo periodo siete un po’ combattuti. Se vi trovate tra due fuochi, la cosa appropriata sarebbe fare un passo indietro e riflettere bene sulle decisioni da prendere. Non siate frettolosi.

Vergine. Non siete molto loquaci e questo potrebbe rendere le vostre relazioni piuttosto complicate. Ad ogni modo, cercate di tenere alto l’umore e di non lasciarvi abbattere dai piccoli imprevisti.

Previsioni 25 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata sarà molto movimentata. Dal punto di vista professionale è importante essere decisi e non aspettare che siano gli altri a decidere cosa va bene per voi. In amore ci vuole un po’ di creatività in più.

Scorpione. La vita di coppia non è bella se non è litigarella. Ciò che più amate dei litigi è quando dopo si fa la pace, pertanto, a volte vi divertite a stuzzicare il partner proprio per arrivare a quello.

Sagittario. L’oroscopo del 25 gennaio vi invita ad essere meno fatalisti. Prendete in mano le redini del vostro futuro e cominciate ad agire in modo concreto e deciso per raggiungere i vostri obiettivi.

Capricorno. La giornata comincerà con la giusta carica. Il modo migliore per iniziare al meglio è quello di sbrigare dapprima le faccende più noiose, in modo da conservare per il pomeriggio le cose più piacevoli.

Acquario. Questo è un periodo di grandi soddisfazioni per i nati sotto questo segno. L’oroscopo del 25 gennaio vi invita ad essere più coraggiosi e a fidarvi di più del vostro istinto.

Pesci. Giornata molto produttiva per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, siete un po’ confusi. Vi lasciate trasportare troppo dagli eventi e questo potrebbe rendervi particolarmente suscettibili.