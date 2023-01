Truffa aerei Oriana – Daniele al GF Vip, interviene Signorini: ecco come sono andate le cose

Durante la diretta del GF Vip andata in onda ieri sera Alfonso Signorini ha parlato anche di una cosa successa in questa settimana.

Come molti di voi sapranno alcuni utenti hanno fatto scattare una denuncia sui social, in quanto qualcuno dopo aver racconto i fondi er far partire un aereo destinato ad Oriana e Daniele è sparito. Purtroppo, non si è trattato di una bufala, i fan degli Oriele sono stati truffati sul serio

Alfonso Signorini dice la sua sulla truffa degli aerei

Il conduttore e la ‘bastarda col tablet’ hanno messo in guardia gli spettatori del realty su una truffa andata in scena nei giorni scorsi. A quanto pare una persona avrebbe aperto una raccolta al fine di organizzare un aereo da destinare alla coppia formata da Daniele e Oriana, ma alla fine sarebbe scappata con circa 12 mila euro, facendo perdere le tracce.

Un fatto grave che ovviamente ha indignato tutti. A tal proposito, Alfonso insieme a Giulia hanno invitato gli utenti a fare attenzione ma soprattutto a verificare le identità di queste persone.

Inoltre, ha precisato che lo stesso programma del GF Vip su quanto accaduto non ha nessuna responsabilità La vicenda è stata confermata anche dalla Salemi che a tal proposito ha detto :” i fan di Oriana e Daniele hanno fatto due raccolte. Hanno raccolto i soldi e poi lei ha disattivato l’account ed è sparita.”

GF Vip: nessuna coppia Daniele Oriana

Sono tantissimi i fan del Grande Fratello Vip che in queste settimane stanno facendo il tifo per Oriana e Daniele. I due nonostante i loro scontri si avvicinano spesso e l’idea di coppia piace ai telespettatori. E mentre la Marzoli dice di provare qualcosa per il Dal Moro, quest’ultimo non sembra essere della stessa opinione. Il giovane infatti ha precisato più volte che non esiste nessun Oriele.