GF Vip, clamorosa gaffe di Signorini su Carla, mamma di Onestini: ecco cosa vi siete persi

Nel corso della diretta del GF Vip7 è andato in onda uno scontro di fuoco. La signora Carla, mamma di Luca Onestini è entrata nella casa per salutare suo figlio ma per dire anche la sua su Nikita e Antonino.

La mamma del concorrente non è stato di certe clemente con la Pelizon e Spinalbese tanto che entrambi i ragazzi hanno più volte splalancato gli occhi davanti alle sue frasi. Intanto, anche Signorini è apparso molto allibito per le frasi utilizzate dalla mamma di Luca, ma poco prima che la signora entrasse si è trovato protagonista di una gaffe, l’ennesima!

GF Vip: la mamma di Luca Onestini scatena il caos in Casa

Prima che mamma di Luca Onestini facesse ingresso dalla porta, Alfonso Signorini l’ha annunciata ai fan che in quel momento stavano guardando la diretta. Un annuncio clamoroso che però come spesso è già accaduto è terminato con una sua gaffe.

Nel corso delle puntate come molti hanno notato, Alfonso è apparso più di una volta frastornato, sbagliando nomi dei concorrenti, degli opinionisti e magari raccontando per sbaglio agli stessi vipponi cose che non avrebbe dovuto.

Di recente, ad esempio ha sbagliato a chiamare Pierpaolo Pretelli e ha anche chiamato Soleil quando i ragazzi in casa pensavano che al suo posto ci fosse Sonia. Insomma, una totale confusione. Anche ieri, però, ne ha combinata un’altra…

GF Vip: Alfonso Signorini annuncia la signora Carla ma la chiama diversamente

Alfonso Signorini ieri sera dunque ha commesso l’ennesima gaffe. Un errore simpatico che però è stato notato da tanti. Nell’annunciare la signora Carla, madre di Luca ha sbagliato il suo nome venendo ripreso dagli stessi autori.

Infatti, al posto di dire “tra poco nella casa entrerà Carla per parlare e salutare suo figlio, ha detto entrerà Anna.” Su tweeter qualcuno ha subito ripreso il conduttore, invitandolo a fare più attenzione. Qualcun altro invece ha preferito fare una battuta, senza darci troppo peso.