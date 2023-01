Nikita Pelizon, la bordata di Carla al GF Vip cambia tutto: a rischio la sua permanenza

Possiamo dire senza ombra di dubbio che l’arrivo e le parole di Carla, mamma di Onestini dette ieri a Nikita e ad Antonino hanno avuto un certo effetto sia dentro che fuori la Casa. La signora è entrata come un fiume in piena e ne ha dette di tutti i colori sui concorrenti sopra citati.

Oltre a difendere suo figlio e a invitarlo a continuare così il suo percorso, la signora ha detto parole molto offensive nei confronti di Spinalbese e della Pelizon. A quanto pare, però, se fino a ieri sera tutti credevano alla sola versione della vippona da oggi qualcosa è cambiato.

GF Vip: la mamma di Luca Onestini contro la Pelizon

Si è parlato già alcune settimane fa del rapporto tra Luca e Nikita. I due sembravano molto vicini tanto da poter ipotizzare una possibile storia. Onestini però ha subito messo le cose in chiaro ammettendo che non vuole teatrini nella Casa, ma vuole fare il suo percorso da solo. Dopo poi sono usciti fuori gesti e parole che avrebbero illuso la ragazza. La Pelizion ha raccontato più volte che Onestini le ha sussurrato nell’orecchio delle “por*ate” e non solo lui l’avrebbe pure sfiorata e toccata.

Insomma, gesti che lascerebbero intendere a qualcosa di più di una semplice amicizia ma che Luca ha sempre negato. Anzi ieri sera ha perso proprio le staffe specificando che non gli piace affatto passare per questo tipo di persona. A difenderlo ci ha pensato sua madre che è arrivata apposta. Nello stesso tempo anche Orietta ha preso le parti del ragazzo.

La presenza della signora Carla ha cambiato tutto: Nikita smascherata

C’è da precisare anche un altro piccolo particolare che più volte Luca ha chiesto. Onestini ha urlato a Signorini di voler vedere i video dove lui si struscia vicino alla Pelizon o magari le dice cose spinte. Beh, Alfonso ha detto che i video non ci sono e questo quindi lascia pensare che Nikita starebbe mentendo. Molti telespettatori non le credono più e hanno apprezzato molto l’atteggiamento di Luca.

Intanto, è finita nuovamente al televoto e adesso sembra rischiare veramente grosso, visto che i due concorrenti con i quali dovrà vedersela non sono certo due clienti semplici: George Ciupilan e Oriana Marzoli. L’esito questa volta potrebbe essere decisamente sorprendente.