Uomini e Donne spoiler 25 gennaio: un cavaliere faceva il por*odivo

Mercoledì 25 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale appuntamento assisteremo alla prima parte di una nuova registrazione, precisamente quella effettuata il 12 gennaio.

Come di consueto, si comincerà a parlare degli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione ci saranno, ancora una volta, Gemma, Alessandro e tutto il suo harem di corteggiatrici. Durante il dibattito emergerà una verità scabrosa.

Liti e pianti al trono over di Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne vedremo che l’attenzione sarà focalizzata, per lo più, sugli esponenti del trono over. Al centro dello studio ci sarà spazio per Gemma Galgani, la quale sta continuando a conoscere Alessandro. Quest’ultimo, però, è molto interessato anche ad altre donne, con le quali è andato decisamente oltre rispetto alla dama bianca. Malgrado questo, però, lei deciderà di continuare nella conoscenza.

Dopo quello che è accaduto nelle scorse messe in onda, una buona parte delle corteggiatrici che stavano conoscendo Alessandro s sono fatte da parte ed hanno deciso di non proseguire con la sua conoscenza. Pertanto, il cavaliere si troverà a relazionarsi solamente con Paola e Pamela. Specie con quest’ultima ci sono stati dei disguidi in questi giorni, quindi, nella messa in onda odierna, vedremo che la dama scoppierà in lacrime per lui, ma non è tutto.

Spunta una verità inedita su un cavaliere nella puntata del 25 gennaio

Anche tra Alessandro e Paola non mancheranno le scintille. Ad un certo punto del dibattito, nella puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne vedremo che la donna svelerà un retroscena inedito sul passato del cavaliere. A tal riguardo, confesserà a tutti che, quando era giovane, Alessandro faceva il por*odivo. Dinanzi questa confessione, Gianni Sperti non ci vedrà più. L’opinionista, infatti, attaccherà duramente la dama.

In studio, dunque, si creerà un bel caos, che verrà stemperato dall’arrivo della sfilata. Maria De Filippi introdurrà il tema, il quale sarà inerente la sensualità. A sfilare in passerella saranno le donne, le quali certamente non si risparmieranno. Tra le performance più esilaranti ci sarà sicuramente quella di Roberta Di Padua. La dama coinvolgerà anche Riccardo Guarnieri nella sua esibizione generando un grande fermento. Di questo, però, molto probabilmente si parlerà in maniera più esaustiva durante le prossime puntate del talk show di Maria De Filippi.