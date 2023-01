Colpo di scena a Uomini e Donne: torna Giorgio Manetti? C’è solo un problema

Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo ipotetico ritorno a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha spiegato se ci siano le basi per decretare un suo ritorno trionfale.

Inoltre, il gabbiano che per mesi ha fatto sognare il pubblico di Canale 5 non ha potuto fare a meno di parlare anche di Gemma e non è stato molto carino nei suoi riguardi. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Giorgio parla dell’ipotetico ritorno a Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista rilasciata su Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha parlato del suo probabile ritorno a Uomini e Donne. Nello specifico, il cavaliere ha ammesso che sarebbe molto tentato dal tornare nel programma condotto da Maria De Filippi. Ad ogni modo, c’è un problema che renderebbe un po’ incompatibile la sua presenza. Nello specifico, l’uomo è stato molto critico nel commentare le dinamiche che ultimamente stanno riguardando il dating show incentrato sui sentimenti.

A suo avviso, tutto è diventato molto futile e ridicolo. Il motivo principale per il quale deciderebbe di tornare nel parterre risiede nel desiderio di poter dare nuovo lustro alla trasmissione. Con il suo ritorno, infatti, si tornerebbe a parlare di cose serie e non più di aria fritta. Le sue parole sono state alquanto perentorie e pungenti. Ad un certo punto, però, Giorgio ha sollevato un problema. Nello specifico, infatti, il cavaliere ha detto che ci sarebbe un problema.

Manetti attacca di nuovo Gemma Galgani e non solo

Per far in modo che Giorgio Manetti torni a Uomini e Donne sarebbe necessario rivisitare un po’ il parterre. Secondo il punto di vista del gabbiano, infatti, attualmente in studio non c’è nessuno che potrebbe costruire qualcosa di serio insieme a lui, pertanto, non resta che attendere per vedere come evolverà la cosa. Nel frattempo, Manetti ha anche ammesso che avrebbe piacere a sbarcare all’Isola dei Famosi come concorrente. Ilary Blasi accoglierà la sua richiesta?

Infine, Giorgio ha speso delle parole anche per commentare Gemma Galgani. Ancora una volta, l’uomo ha accusato la dama di essersi spesso ridicolizzata all’interno della trasmissione. Lei dovrebbe comportarsi da vera signora, quale dice di essere, invece che rendersi ridicola con balletti adolescenziali e assolutamente non adatti alla sua età. I riferimenti sono andati ad alcune sfilate in cui Gemma si cimentò nel car washing e in altre esilaranti e seducenti esibizioni.