Boomerissima, “maledizione sul programma”: Alessia Marcuzzi trema

Tra poche ore va in onda sulla rete Rai una nuova puntata di Boomerissima. Lo show condotto da Alessia Marcuzzi non è partito alla grande ma già nel secondo appuntamento gli ascolti l’hanno premiata.

La conduttrice che ha lasciato Mediaset per darsi una nuova opportunità è carichissima nonostante le critiche e le polemiche che sono nate in questi giorni. Si perchè alcuni giornalisti non sono tanto convinti del suo programma e non hanno di certo non le hanno dato un buon augurio.

Ancora una volta si torna a parlare di Boomerissima e questa volta lo fa il settimanale Di più. Ad occuparsi della Marcuzzi è il giornalista Giancarlo De Andreis, nella sua rubrica “La tv vista da internet”. In particolar modo quest’ultimo si è concentrato oltre che su Alessia anche sul programma di Max Giusti “La trasmissione condotta da Giusti ha ricevuto diverse critiche, mentre lo show della Marcuzzi è stato letteralmente celebrato sui social“, premette.

Dunque tutto bene? No, non proprio perchè De Andreis ha spiegato che questo tanto parlare di Boomerissima anche sui social è dovuto solo al fatto che il programma non va bene, ma se ne vuole parlare a tutti i costi. Non proprio una bella considerazione…

Anticipazioni Boomerissima: chi vedremo stasera

Anche questa sera va in onda una nuova puntata di Boomerissima. Alessia Marcuzzi è pronta con le sue due squadre tra divertimento e tanta musica. Ma chi saranno gli ospiti di questa sera?

Nel team dei boomers vedremo Geppi Cucciari, il re delle televendite Giorgio Mastrota, il comico e star di Tale e Quale Show Francesco Paolantoni e la cantante Mietta. A sfidarli la squadra dei millennials, della quale fanno parte la conduttrice Lodovica Comello, l’attore Pierpaolo Spollon , il vincitore di Amici 16 Riki e la comica Francesca Manzini. Tra gli ospit ella serata, invece, troviamo Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt.