Diletta Leotta da infarto: il bottone tiene tutto a stento. Fan in delirio: Così ci fai morire!

E’ senza dubbio una delle show girl e conduttrici sportive più sexy ed ammirate sul piccolo schermo. Diletta Leotta sa sempre come sorprendere e questa volta nonostante il suo look casual è riuscita a mandare in delirio il pubblico maschile. Al programma radiofonico su Raio 105, la bella Leotta ha fatto quasi svenire tutti… Andiamo a vedere insieme il perchè

Diletta Leotta, look sbarazzino ma molto sexy: un dettaglio non passa inosservato

Diletta Leotta poche ore fa direttamente dal programma radiofonico su Radio 105 che conduce, si è presentata negli studi con un outfit che ha fatto impazzire i suoi follower. Jeans oversize e un mini top che le stringe il seno e non lascia molto spazio all’immaginazione.

Ciò che i fan della conduttrice sportiva hanno notato, è che il bottone con cui si chiude il top, sembra quasi per esplodere. Qualcuno ha scritto (ricordando la famosa scena del film Spidermen «Il bottone mi sembra SpiderMan quando cercava di non fare deragliare il treno».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La show girl felice accanto al suo nuovo amore

Ma non solo, per Diletta sono arrivati una marea di messaggi e di complimenti da parte degli utenti che non hanno potuto fare a meno di ammirarla… anche se da lontano. Qualcun altro, infatti, le ha consigliato di smetterla di mostrarsi così in quanto le coronarie ne potrebbero soffrire.

Continua a gonfie vele, non solo la carriera televisiva, ma anche la sua storia d’amore con il bellissimo Loris Karius, ovvero il portiere del New Castel. Dopo la storia passata con l’attore Can Yaman, la show girl ha ritrovato la felicità.

I due ormai fanno coppia fissa da diversi mesi e non si nascondono più: passeggiano mano nella mano per le vie di Londra ma anche di Milano come due innamorati.