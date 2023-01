Giulia Salemi lancia una stoccata ad Onestini: “Se leggessi i tweet contro di te andresti a chiudere…”

Non è passato molto tempo da quando Luca Onestini ha lanciato pesanti accuse a Giulia Salemi.

Stanotte il gieffino ha raccontato che l’ex vippona in ogni puntata legge solo i tweet contro di lui e che ormai la sua è una mossa che ha capito benissimo Sul web si è scatenato il putiferio e infatti non è passato molto che la Salemi ha subito risposto.

Giulia Salemi risponde a Luca Onestini,che bordata!

Luca, dopo la puntata di ieri, aveva accusato Giulia di leggere solo i tweet a suo sfavore perché amica di Soleil Sorge, sua ex fidanzata. Accusata di essere parziale per motivi personali, Giulia ha risposto a Luca via Twitter in attesa di potergli rispondere a tono durante la prossima diretta.

Infastidita dalle parole del gieffino Giulia ha deciso di mandargli subito la risposta che è a dir poco esilarante. “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”. È probabile che lo scontro tra i due, a distanza e senza contraddittorio, non sia finito qui.

I miei sono i più buoni 😉#gfvip — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 24, 2023

Cosa aveva detto Onestini prima

Subito dopo la diretta del GF Vip del 23 gennaio,Luca è sbottato con gli altri inquilini della casa. Nel dettaglio ha avuto qualche dubbio sui tweet che Giulia legge ogni volta in puntata notando che sono sempre a suo sfavore.

Secondo lui non si tratta di un caso e tanto meno crede che la gente pensi davvero tutte le quelle cose negative su di lui. Insomma, crede che la Salemi lo faccia apposta, in quanto molto amica di Soleil sua ex fidanzata. I due ad oggi non hanno un buon rapporto e lo hanno dimostrato anche qualche settimana fa quando la Sorge ha preso il ruolo di opinionista