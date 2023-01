Perché Teo Mammucari era assente a Le Iene? Spuntano presunti litigi e accordi

Nel corso della puntata de Le Iene, che è andata in onda ieri, martedì 24 gennaio, Teo Mammucari era assente. La trasmissione, infatti, è stata portata avanti unicamente da Belen Rodriguez.

Non è certamente la prima volta che un conduttore sia indisposto al punto tale da non riuscire a presenziare durante la messa in onda di un programma. La cosa piuttosto strana, però, è che durante la puntata, nessuno ha fatto menzione dei motivi celati dietro l’inaspettata assenza. A gettare un po’ di ombre sulla faccenda è stato il portale Tv Blog. Ecco cosa è emerso.

Le ipotesi sull’assenza di Teo Mammucari a Le Iene

Teo Mammucari era assente a Le Iene durante la puntata di ieri sera. Il conduttore di Italia 1 solitamente non si è mai assentato durante il programma che conduce insieme a Belen Rodriguez. Ieri sera, però, sul palco c’era solamente la donna, la quale non ha fatto minimamente menzione dei motivi celati dietro questo forfait. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul web, però, pare che Teo non abbia alcun problema di salute. Ma per quale motivo allora non c’era?

Si vocifera che il conduttore potrebbe aver avuto dei disguidi con i vertici del programma. Per tale motivo, all’ultimo minuto potrebbe essere venuto meno senza alcun preavviso. Altri, ancora, ipotizzano che il presentatore abbia avuto un imprevisto a ridosso della registrazione della puntata, che gli ha impedito di presenziare in studio. Gli autori, dunque, avrebbero deciso di non trattare la faccenda per mantenere la privacy dell’uomo. Ma c’è ancora un’altra ipotesi.

Il presunto accordo tra autori e conduttore

Sul web, infatti, è trapelata ancora un’altra versione dei fatti la quale farebbe capo ad un accordo preso da Teo Mammucari e la produzione de Le Iene. Di comune accordo, infatti, i protagonisti potrebbero aver deciso di adoperare questa scelta mediatica di far sparire improvvisamente il conduttore senza dare spiegazioni per aumentare il livello di attenzione degli spettatori.

Per tutta la puntata, infatti, sui social in molti si sono domandati che fine avesse fatto Teo e, soprattutto, se sarebbe apparso nel corso della puntata. Questo non si è mai verificato, pertanto, l’attenzione dei telespettatori è rimasta sempre molto alta. Ma quale sarà la verità tra tutte le ipotesi appena elencate? Non ci resta che attendere per scoprire se ci saranno novità.