Ginevra Lamborghini rompe il silenzio su Antonino Spinalbese: ecco che prova davvero per lui

Il rapporto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese è più una costruzione del GF Vip o c’è qualcosa di reale in questa storia? Stando a quanto rivelato dai diretti interessati in queste ore sembra più avanti la seconda ipotesi.

Dopo che Antonino si è sbilanciato nella casa del GF Vip asserendo di voler sicuramente rivedere la donna una volta uscito dalla casa, stavolta ci ha pensato lei a fare delle confessioni importanti. Nel corso di un’intervista rilasciata sul magazine Chi, infatti, l’ereditiera si è sbilanciata parecchio sul conto di Spinalbese.

Le parole di Ginevra Lamborghini sul rapporto con Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Antonino Spinalbese. La donna si è voluta sbilanciare rivelando quello che sente davvero per il concorrente del GF Vip. Stando a quanto emerso, la giovane ha spiegato di essere grata al reality show condotto da Alfonso Signorini proprio perché le ha regalato la possibilità di conoscere una persona come Antonino.

Durante il loro periodo di convivenza all’interno della casa, infatti, i due hanno avuto modo di legarsi davvero molto. In più occasioni Spinalbese ha dichiarato che con Ginevra si sente finalmente se stesso e può tirare fuori chi è davvero, ovvero, un uomo anche dolce e tenero. Questi suoi aspetti di solito non escono mai fuori, in quanto prevale il suo essere latin lover, spigliato e provocatore.

Futuro per i due dopo il GF Vip? Lei ci va piano

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, anche Ginevra Lamborghini ha lasciato intendere di avere la voglia di approfondire con Antonino Spinalbese una volta che la sua esperienza al GF Vip sarà terminata. In merito alla sua presunta storia d’amore, invece, la ragazza non si è voluta sbottonare minimamente. Stando alle dichiarazioni da lei fatte, però, sembra alquanto evidente che nutra qualcosa per Antonino.

Per il momento, però, Ginevra si è limitata a dire di sentirsi ufficialmente una delle presenze fisse e rilevanti nell’harem di Antonino. Adesso, dunque, bisogna vedere se, una volta che il concorrente uscirà dal programma, questo rapporto si trasformerà in qualcosa di più forte e duraturo, oppure se tutto resterà unicamente sul piano dell’amicizia. Queste risposte potrà darle solamente il tempo. La cosa certa, almeno al momento, è che entrambi nutrono la voglia di conoscersi meglio lontano dalle telecamere del GF Vip.