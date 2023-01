Lavinia Mauro verso il no a Uomini e Donne? Si mette male per la tronista

I tronisti di Uomini e Donne sono in procinto di compiere le loro scelte, tuttavia, la situazione sembra essere piuttosto complicata per Lavinia Mauro. La ragazza, infatti, sta vivendo dei momenti piuttosto turbolenti soprattutto con uno dei suoi corteggiatori.

Soprattutto nelle ultime puntate andate in onda, la giovane è apparsa profondamente turbata e anche nelle prossime puntate la vedremo molto in sofferenza. Questo sta spingendo molti telespettatori del programma a credere che, anche nel caso in cui dovesse arrivare alla scelta, si beccherà un no come risposta. Vediamo per quale motivo.

Percorso compromesso per Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne si sta rivelando più complicato del previsto. Per tale ragione, molte persone credono che l’epilogo del suo trono non sarà affatto positivo. Come già accaduto nelle puntate andate in onda, ma ancor di più come vedremo accadrà nelle prossime, Lavinia sta discutendo parecchio con Alessio Corvino. La ragazza non è soddisfatta del modo in cui si comporta il corteggiatore, pertanto, spesso perde la brocca e si mostra particolarmente isterica.

Nel frattempo, l’altro Alessio per quanto tempo continuerà a restare calmo e tranquillo dinanzi i battibecchi tra la tronista e il corteggiatore? A quanto pare, non ancora per molto tempo. Ad ogni modo, la situazione sta sfuggendo di mano poiché la ragazza sembra essere giunta ad un punto di non ritorno. Con Corvino è totalmente bloccata, ma anche con l’altro comincerà ad irrigidirsi non poco.

Ecco perché potrebbe beccarsi un no

Stando a quanto rivelato da alcune anticipazioni, nelle prossime puntate Lavinia Mauro paleserà addirittura la volontà di abbandonare il trono di Uomini e Donne. Se così fosse, sarebbe una vera sconfitta per il programma. Tre tronisti su quattro, infatti, sarebbero andati via senza essere riusciti a trovare l’amore o, comunque, a costruire qualcosa di importante con qualche corteggiatore o corteggiatrice.

Per quanto riguarda Lavinia, però, nelle ultime ore sta tenendo banco anche un’altra ipotesi. Anche nel caso in cui la giovane dovesse arrivare ad una scelta, infatti, è molto probabile che riceverà un no. Questo specie nel caso in cui dovesse optare per Alessio Corvino, che secondo molti risulta essere il favorito al momento. Non resta che aspettare le prossime registrazioni del programma in cui potrebbero esserci le scelte. Esse si sarebbero dovute registrare già la scorsa settimana, ma questo non è avvenuto proprio a causa di questi problemi.