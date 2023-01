Nuova lite al GF Vip, Antonella mette in guardia Edoardo e minaccia di lasciarlo: c

Una nuova lite ha interessato Edoardo ed Antonella al GF Vip. La coppia non sembra trovare il giusto equilibrio nonostante la loro storia va avanti da mesi. Qualcuno ha definito il loro rapporto tossico tanto che in tanti si sono schierati prima contro di lui e poi contro l’influencer. Nelle scorse ore Donnamaria e la Fiordelisi si sono resi protagonisti di un nuovo scontro e questa volta centra Oriana.

Edoardo ed Antonella è di nuovo scontro al GF Vip

Edoardo e Oriana sono molto amici nella casa, i due scherzano, ridono e si scambiano battute. Nulla di grave o per lo meno questa è l’opinione di Donnamaria. La Fiordelisi crede che il suo fidanzato le stia mancando di rispetto in quanto non accetta questa vicinanza tra il fidanzato e la Marzoli.

In particolar modo non vuole che Edoardo si avvicini alla venuzelana sopratutto perchè entrambe non vanno d’accordo. Antonella più volte ha lamentato l’atteggiamento della bionda nei suoi confronti tanto da sentirsi bullizzata.

Antonella gelosa di Oriana: la richiesta a Donnamaria

Antonella dopo l’ennesimo siparietto accaduto qualche giorno fa, dove la Marzoli più volte l’ha desidera in faccia mentre parlava ha deciso di prendere completamente le distanze da parte della venezuelana. A questo punto si aspetta che anche Edoardo faccia lo stesso, per rispetto…

Una richiesta che Donnamaria non ha preso bene . Infatti, in queste ore si è confidato con Nikita affermando che lui in Casa è amico di chi vuole. Inoltre Oriana non le ha fatto del male e quindi è folle che possa lasciarlo per questo motivo…

Edoardo sta provando a cacciare il suo carattere, e a farsi valere. In Casa in tanti gli danno del cagnolino, proprio perchè ascolta troppo la sua compagna. Questa volta però sembra deciso e pare abbia preso una decisione. Chissà però quanto durerà…